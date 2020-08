Cresce l’afa al nord: venerdì il picco e poi temporali

Temperature in aumento nei prossimi giorni in pianura: si attendono temperature fino a 36 gradi, mentre dal weekend arriveranno temporali anche violenti.

“Nei prossimi giorni tornerà l’anticiclone africano sull’Italia, con una poderosa rimonta il cui apice verrà raggiungo venerdì” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara “tanto sole e caldo intenso interesseranno tutta Italia, con temperature in inesorabile aumento”.

Il picco dell’afa tra venerdì e sabato

“Apice del caldo tra venerdì e sabato, quando sulle zone interne lontane dal mare si potranno raggiungere punte di 36-38°C – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – Qualche grado in meno lungo le coste grazie alle brezze marine, ma con afa alle stelle. Il caldo infatti non solo sarà intenso ma afoso per la presenza di umidità, specie lungo i litorali, nei grandi centri urbani e in generale sulla Pianura Padana, dove le temperature percepite dall’organismo saranno decisamente elevate non solo di pomeriggio ma anche durante le ore serali”.

Nel weekend arrivano i temporali

“L’anticiclone africano verrà gradualmente indebolito dai venti atlantici sul Nord Italia proprio in concomitanza del weekend – prosegue 3Bmeteo – Sabato tra il pomeriggio e la serata ci attendiamo infatti i primi forti temporali su Alpi, occasionalmente Prealpi e solo isolatamente sulle alte pianure: i fenomeni saranno rapidi, in genere di breve durata, ma anche forti associati a locali grandinate, nubifragi o improvvisi colpi di vento; ancora tanto sole sul resto del Nord con caldo e afa elevati. Domenica i rovesci e temporali potrebbero farsi più incisivi, interessando non solo le Alpi ma anche la Pianura Padana, specie tra Lombardia, Emilia e Triveneto, con rischio per fenomeni anche violenti.

TORNA ALLA HOME