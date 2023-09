Cari nonni, raccontateci una storia della vostra vita

Cari nonni, raccontateci di voi! Quest’anno per celebrare la loro festa vogliamo far diventare i nostri cari nonni davvero protagonisti: con la storica iniziativa “Tanti Auguri Nonni” lanciamo un nuovo contest dedicato a loro, “Raccontami una storia della tua vita”.

Volete scoprire cosa volevano fare i vostri nonni da grande, come erano i loro genitori e i loro nonni e che amici avevano? Quando e dove si sono incontrati e come è stato l’inizio della loro storia? Oppure come si sentivano il primo giorno di scuola? Quale è stato il loro primo lavoro? Come hanno vissuto particolari momenti storici o semplicemente l’attesa del Natale e le vacanze, magari insieme a voi quando eravate più piccoli?

Raccontami una storia della tua vita

Cari lettori, chiedete ai nonni di raccontarvi una breve storia, un aneddoto, un ricordo, un evento speciale della loro vita, aggiungete una foto e inviate tutto – a partire da oggi 4 settembre - al vostro giornale tramite il sito www.tantiaugurinonni.it, via email agli indirizzi delle redazioni (redazione@giornaleditreviglio.it).

Le storie arrivate in redazione verranno pubblicate in occasione della festa dei nonni all’interno di uno speciale dedicato al progetto che troverete in edicola con l'edizione del 29 settembre.

Potrete anche realizzare dei brevi video-racconto dove i protagonisti saranno i nonni: spediteli a tantiaugurinonni@netweek.it e non dimenticare di scrivere il nome dei nonni, il loro comune di residenza e il nome del giornale del vostro territorio.

Spesso passiamo del tempo con loro e non sappiamo nulla della loro storia. O pensiamo non abbiano nulla di interessante da dirci. E invece i nonni sono una ricchezza, non solo per l’aiuto che danno alle famiglie e l’affetto che trasmettono ai nipoti. Con questa nuova iniziativa vogliamo valorizzare la loro saggezza e la loro esperienza. Inoltre rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame familiare e un’occasione per creare ricordi preziosi.

Coraggio, sedetevi accanto a loro e incoraggiateli a condividere un episodio della loro vita che magari abbia un significato speciale per loro, un consiglio, una curiosità, un racconto di famiglia, un ricordo speciale partendo magari proprio da una foto e inviateci tutto.

Nonni, angeli custodi di saggezza e amore

I nonni sono persone speciali, custodi di storie e insegnamenti preziosi. La relazione che lega nonni e nipoti è unica e irripetibile: i nonni trasferiscono protezione e affetto indispensabili per crescere in modo sano e i nipoti riescono a donare allegria e felicità ai nonni, riempiendo la loro vita di piccoli impegni quotidiani e di amore. I nonni consegnano al presente un passato necessario per costruire il futuro.

Se la giovinezza è bellissima, la vecchiaia è un dono: gli anziani sono depositari di un patrimonio vissuto da trasmettere ai giovani, alle future generazioni. E oggi, nel tempo delle informazioni social – spesso superficiali, effimere e purtroppo anche false - c’è tanto bisogno della saggezza e della tradizione.

Noi, anche quest’anno, vogliamo cogliere l’occasione di celebrare la loro festa insieme ai lettori, ma con l’impegno di far sentire i nonni parte integrante della nostra vita, delle famiglie e della società, punto di riferimento per le nostre comunità e custodi della memoria collettiva.