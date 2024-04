“L’amore più grande”, la nostra canzone per tutte le mamme

E’ possibile descrivere l’amore di una mamma? Ogni anno riusciamo a farlo grazie ai fantastici disegni e ai meravigliosi pensieri che lettori e bambini delle scuole ci mandano con l’iniziativa "Tanti auguri mamma". Questa volta abbiamo voluto dare anche il nostro contributo, pensando a un regalo originale che potesse far emozionare tutte le mamme. “L'amore più grande” è il titolo della canzone che il nostro gruppo editoriale Netweek ha voluto realizzare e dedicare a tutte loro. L’abbiamo composta cercando di trasmettere il meraviglioso sentimento che unisce da sempre le mamme ai propri figli: ascoltala subito qui sotto!

L’amore più grande, lasciatevi ispirare per i vostri messaggi

Un lavoro inedito e corale, che ha coinvolto lo staff di Netweek nella scrittura del testo e della musica e che ha preso vita grazie alla produzione di ClemmyLABS e alla voce di Cristina Valenti.

Ascoltatela e leggete il bellissimo testo qui, così da farvi ispirare per mandarci anche i vostri messaggi di auguri tramite il sito www.tantiaugurimamma.it che pubblicheremo sul nostro giornale il 10 maggio: avete tempo fino al 30 aprile per partecipare.

“Abbiamo orchestrato e dato voce, grazie a Cristina Valenti, al bellissimo testo di questa canzone, una vera poesia, a cui abbiamo dato il tocco di una carezza”. Così Clemmy della Rocca, titolare dell’etichetta indipendente di produzioni discografiche ClemmyLabs, descrive il lavoro svolto per aiutare il nostro gruppo editoriale nel trasformare in realtà un dono che volevamo fare ai nostri lettori, in particolare alle mamme.

Clemmy Della Rocca, produttore e tecnico del suono, ha realizzato ad oggi oltre 600 produzioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Uno dei suoi ultimi lavori è il remix di una canzone di Philippe Leon – un importante paroliere, che ha scritto centinaia di canzoni per i più grandi artisti italiani, come Mina e Celentano – che uscirà con Universal Music. Clemmy, dopo il diploma di pianoforte al conservatorio e una lunga esperienza di turnista in giro per il mondo, decide di creare una sua etichetta indipendente e dare vita a un laboratorio artistico. “Diamo la possibilità a tanti giovani di provare a trasformare un loro sogno in realtà” racconta Clemmy, che si occupa anche di musica per il cinema e la televisione.

Cristina Valenti invece è cantautrice, performer e vocal coach; è partita dai cartoni animati della Rai per poi lavorare con Eros Ramazzotti, Gatto Panceri, Umberto Tozzi e Riccardo Fogli, solo per citarne alcuni. Ha poi partecipato a Sanremo Off e Sanremo Musical, e canta per tutta Europa con formazioni jazz.

L'amore più grande: il testo della canzone

Non basta un grande foglio

per contenere un mondo

e realizzare il sogno

di raccontare il tuo amore per me

non bastano parole

o pastelli a colore

per ridarti una goccia

del mare di amore che hai dato a me

ma come fai?

a te basta solo uno sguardo

un tuo sorriso o un gesto distratto

e tu sei sempre tesoro per me

cullarmi ancora con le tue parole

io voglio scriverlo ma non so come

e allora mamma canto, e sai perché

perché io ho l’amore più grande da te

che sei l’amore più grande per me

Tanti auguri mamma!

Dunque, non vi resta che ascoltare “L’amore più grande” e lasciarvi emozionare. La potete trovare anche su Spotify, Youtube, Youtube Music, Apple Music e tutte le altre principali piattaforme musicali – esprimete anche voi l’amore per la vostra mamma e condividetelo!

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h