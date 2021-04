Fai gli auguri alla tua mamma: ultimi giorni per mandarci il tuo messaggio!

Avete ancora pochi giorni per poterci mandare messaggi, foto e disegni per festeggiare insieme la mamma. Si chiude infatti martedì 4 maggio la raccolta delle dediche per Tanti Auguri Mamma 2021. Affrettatevi e non perdete l’occasione di poter fare gli auguri alla mamma dalle pagine del nostro giornale. E non dimenticate che settimana prossima i vostri messaggi saranno tutti pubblicati: segnatevi la data, venerdì 7 maggio.

Tanti Auguri Mamma, ultimi giorni per mandare i vostri messaggi

Ricordiamo che partecipare è davvero semplice, oltre che totalmente gratuito: sarà sufficiente collegarsi al sito www.tantiaugurimamma.it, caricare la foto o il disegno insieme al vostro pensiero speciale. Oppure inviare tutto via whatsapp al numero della community del nostro giornale: 3342899132.

Vogliamo ringraziare tutti i lettori che hanno voluto partecipare per rendere questa festa ancora più speciale: figli, papà e pure le scuole, che hanno deciso anche quest’anno di aiutarci nel raccogliere i messaggi. Il nostro auspicio è quello di far gioire le mamme vedendo nero su bianco l’amore dei propri figli e senza i nostri lettori ovviamente non ci saremmo riusciti. E per questa edizione abbiamo trovato il supporto anche di importanti partner che hanno reso possibile realizzare la nostra iniziativa, riconoscendone il valore: il patrocinio di Regione Lombardia e la sponsorizzazione di leBebé gioielli, Ideal Caffè e Costruzioni Meccaniche & Affini srl.

Con “Tanti Auguri Mamma” il nostro gruppo editoriale Netweek da molti anni celebra questa ricorrenza, per ricordarci quanto siano importanti le mamme, per tutto quello che hanno fatto e fanno per propri figli. Un ruolo fondamentale per le famiglie e per le nostre comunità, di cui noi raccontiamo la vita. E pertanto ci sembra un bellissimo modo di festeggiare dedicare le nostre pagine a tutte le mamme.

Ecco in anteprima uno dei tanti messaggi di auguri che ci sono arrivati, utilizzando uno dei disegni che vi abbiamo regalato con l’album “Disegna e colora per la tua mamma”.

Idee regalo per tutti i gusti

Il nostro è un dono semplice ma originale, oltre che gratuito. Comunque, per chi vuole arrivare alla festa del 9 maggio ben preparato, diamo qualche consiglio per trovare la giusta idea regalo e fare ancora più felice la mamma.

Certamente trovare il regalo giusto, che sia originale e comunichi tutto il nostro amore, non è sempre facile. Il dono perfetto deve sicuramente rispondere ai gusti e alle passioni della nostra mamma. E le possibilità sono tante, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Partiamo dai classici fiori, sempre piacevoli da ricevere. Potrebbe essere una bella variante regalare una bella pianta, che così può restare a testimoniare il nostro affetto e portare un tocco di colore alla casa. Un’altra idea potrebbe essere quella di valorizzare la foto o il disegno che ci avete mandato e quindi perché non una bella cornice per tenerli sempre in bella vista?

Se la mamma è un’accanita lettrice su può puntare su un buon libro, un classico o una novità. Oppure si può virare su scelte più tecnologiche, come un lettore e-book. E sempre sul versante digitale per le mamme più geek si può pensare a uno smartwatch.

Per le amanti del tè a colazione o della tisana serale un must assoluto potrebbe essere una tazza raffinata o simpatica, ma sempre molto utile. E per restate nell’ambiente della cucina, se la mamma ama cimentarsi ai fornelli o preparare dolci, tantissime sono le idee regalo, dagli utensili più classici agli elettrodomestici più tecnologici. Se i dolci sono la sua piccola dipendenza ma si preferisce averli già belli e pronti, va benissimo anche una scatola di cioccolatini assortiti e ricercati.

Fra le idee regalo classiche e originali non possono certamente mancare gli accessori moda: possiamo scegliere fra borse, foulard, pochette per tenere in ordine la borsa o nuovi prodotti per il makeup. E legandoci a quest’ultima proposta, per le mamme più attente alla bellezza e alla cura di sé, si può spaziare dai trucchi alle creme fino a bagni schiuma rilassanti e profumati.

Chiudiamo con un regalo intramontabile, capace di fare felice qualsiasi mamma: un gioiello! E certamente il nostro partner leBebé è in grado di offrire un’ampia gamma di bellissimi oggetti preziosi.