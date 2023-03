Oggi in regalo con il Giornale di Treviglio i semi di salvia

Cari lettori col pollice verde, proseguiamo con un’altra erba aromatica molto conosciuta e usata, la salvia. Essendo una pianta rustica la sua coltivazione è facile, ma i suoi utilizzi molteplici.

La salvia è una pianta aromatica, perenne e sempreverde. Molto cespugliosa e bassa, non supera solitamente il mezzo metro di altezza. È una pianta che ama il caldo e le esposizioni soleggiate, ma è comunque molto resistente al gelo anche se per brevi periodi. Si semina da febbraio a maggio e si può raccogliere da marzo a dicembre. Essendo sempreverde potremo, con le giuste accortezze, raccogliere le foglie praticamente durante tutto l’anno.

È comunemente impiegata nella cucina mediterranea per aromatizzare molteplici ricette, come casoncelli, frittate, piatti di pesce e di carne. Ma viene utilizzata anche per preparare infusi e tisane dalle proprietà benefiche.

Molto rustica e molto "salutare"

La salvia deve il suo nome al termine latino “salvare” con un riferimento evidente alle sue numerose proprietà curative. Una pianta unica, da usare anche sotto forma di decotto, tisana, olio essenziale o tintura madre. Le foglie di salvia contengono preziosi antiossidanti, ma anche vitamine, che sono alleate del buon funzionamento del metabolismo.

Tra le principali proprietà benefiche c'è quella digestiva: la salvia è alleata dello stomaco, contro la sindrome del colon irritabile e i disturbi dell’apparato digerente. La salvia è anche antisettica e balsamica: grazie alla presenza degli oli essenziali in essa contenuti, la salvia trova impiego nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio in caso di raffreddore, tosse, mal di gola e febbre.

Inoltre è un antinfiammatorio naturale, utile per lenire il mal di testa e il mal di denti, così come per attenuare i dolori reumatici. A tale proposito sono efficaci l’infuso e anche l’essenza di salvia. Offre inoltre, una buona risposta contro gli edemi. Consumare spesso un infuso di salvia, insieme a foglie di betulla e succo di limone, potrebbe essere un buon rimedio per contrastare problemi tipicamente femminili come cellulite e ritenzione idrica. Infine la salvia potenzia le difese del sistema immunitario: sono molte le sostanze presenti in essa che forniscono tale effetto, tra queste la presenza della vitamina C risulta essenziale.