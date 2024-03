In regalo con il Giornale di Treviglio il pomodoro nano Rio Grande

In questa seconda puntata di “Facciamo un orto… molto ORIGINALE” proponiamo uno dei prodotti più apprezzati ma in una sua variante, appunto, originale: ecco il pomodoro nano Rio Grande.

In regalo con il Giornale di Treviglio il pomodoro Rio Grande

Si tratta di una varietà precoce, con un ciclo ridotto di maturazione, originaria del Rio Grande delle Amazzoni e che produce pomodori di piccole dimensioni, a grappolo, di forma ovale dal colore rosso brillante e con un’elevata consistenza e zuccherosità. Un pomodoro, pertanto, molto adatto per fare la salsa data la sua abbondante produttività, ma anche per conserve e insalate.

La coltivazione non è difficile, basta qualche piccola accortezza: ecco quindi alcuni consigli per avere degli ottimi pomodori con i semi che ci vengono forniti da Franchi Sementi, grazie al sostegno di Novatex Italia.

Questa varietà ha sviluppo determinato, quindi può anche non richiedere sostegni per sorreggere la pianta e i frutti. La coltivazione può essere fatta sia in campo che in vaso ma sempre con l’accortezza di concimare ogni 10 giorni. Si adatta a tutti i tipi di

terreno e per un buon sviluppo necessita di cure appropriate, come l’eliminazione dei getti ascellari. L’irrigazione deve essere costante

ma non troppo abbondante in quanto, se troppo irrigati, tendono a diventare acquosi.

Antiossidante e antitumorale, anche cotto come sugo

Con 19 calorie per etto di prodotto, è ricco di acqua e di preziosi minerali come potassio, fosforo e calcio, importanti per la salute delle nostre ossa. Ricco anche di vitamine come quelle del gruppo B, la vitamina K, che entra nel controllo della coagulazione, e la vitamina C, in grado di sostenere il nostro sistema immunitario. Ma è per la presenza di tante sostanze ad azione antiossidante che il nostro frutto dal colore rosso risulta così importante per la salute. Proprio nel colore rosso infatti troviamo diversi carotenioidi, in primis il licopene, la cui azione antitumorale viene dimostrata da diversi anni a protezione del cancro della prostata, come anche di quello della mammella e dell’ovaio.

Infine una curiosità: il licopene sembrerebbe più efficace, nella sua azione antiossidante, se assunto attraverso il pomodoro cotto accompagnato con olio di oliva extravergine sotto forma di una bella passata di pomodoro.