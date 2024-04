In regalo con il Giornale di Treviglio fiori... da mangiare

Dagli ortaggi ai fiori: cari lettori prosegue la nostra iniziativa green dedicata ai semi ma da “Facciamo un orto molto originale” passiamo a “Facciamo fiorire la nostra terra!”. Ma lo facciamo sempre in modo... originale. Infatti per questa uscita proponiamo dei fiori da mangiare!

In regalo con il Giornale di Treviglio bellissimi fiori da mangiare

In questa seconda parte del nostro progetto siamo sempre accompagnati da Franchi Sementi, che ci fornisce i semi, e dal main partner Technoprobe, multinazionale specializzata nella microelettronica con sede a Cernusco Lombardone (Lecco).

Ecco quindi un miscuglio di varietà di fiori che si possono utilizzare in cucina per ornare piatti e pietanze: viola del pensiero gigante svizzera multicolor, garofano dei poeti a fiori semplici multicolor, camomilla e basilico. Una selezione adatta perché non dal sapore amaro, come la maggior parte dei fiori, ma più dolciastri, e anche belli, colorati e non troppo grandi per decorare perfettamente i nostri piatti.

Si possono utilizzare anche per le insalate, alle quali conferiscono soprattutto una nota di colore, oltre che un pizzico di sapore. È un miscuglio di facile coltivazione e indicato anche per coltura in vaso. I fiori vanno raccolti freschi e poco prima del loro utilizzo, lavandoli accuratamente con acqua. Ovviamente per poterli mangiare non vanno trattati assolutamente con sostanze chimiche durante tutta la loro coltivazione e si raccomanda di raccogliere solo le specie di fiori contenute nel miscuglio, quindi fate attenzione a non raccogliere eventuali erbe infestanti spontanee.

Un’antica tradizione riscoperta per decorare i piatti

L’utilizzo in cucina dei fiori risale a migliaia di anni fa, fin dalle civiltà cinese, romana e greca. Molte culture usano i fiori nelle loro ricette tradizionali, pensiamo ai fiori di zucca utilizzati da noi italiani o ai petali di rosa nelle preparazioni indiane. Quindi più che di una nuova moda si tratta della riscoperta di antiche tradizioni culinarie. Ora come in passato, i fiori edibili o eduli, vengono abbinati ai vari piatti in base alle loro caratteristiche gustative, possono infatti dare una nota speziata, erbacea, profumata e fragrante. Aggiungere fiori nei nostri piatti è certamente un bel modo per dare colore, sapore e fantasia. E’ comunque importante scegliere quelli commestibili, evitando quelli più amari o preferendo quelli coltivati in casa, poiché quelli in commercio possono essere stati trattati con prodotti chimici.

Oltre a quelli che trovate in regalo con il nostro giornale, altri tipici fiori da cucina sono aneto, borragine, calendula, cerfoglio, coriandolo, crisantemo, dente di leone, finocchio, fiordaliso, fiori di zucca, gelsomino, girasole, gladiolo, ibisco, lavanda, lilla, margherita, menta, nasturzio, rosa, rosmarino, salvia, trifoglio e verbena.

Spesso vengono utilizzati in insalate, te, come guarnizione soprattutto di dessert o nei cocktail. Quindi largo alla fantasia!

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h