In regalo con il Giornale di Treviglio fagiolini teneri e croccanti

Cari lettori ortisti, questa settimana ci dedichiamo a un prodotto molto estivo e sano: vi proponiamo infatti il fagiolo nano Koala, meglio conosciuto come fagiolino. Si tratta di un fagiolo mangiatutto, perché a differenza degli altri fagioli, come i borlotti o i cannellini, di cui si mangia solo il seme, qui utilizziamo tutto il baccello.

Quella del fagiolo nano è una pianta rustica, facile da coltivare, dal ciclo precoce, quindi veloce. Si forma una bella pianta con foglie di un verde intenso e fiorellini bianchi, da cui nasceranno - in circa 50-55 giorni, dei baccelli lunghi, sottili e senza filo.

La coltivazione ideale avviene in piena terra, in un terreno fert

Legumi più simili alle verdure, ricchi di fibre e antiossidanti

I fagioli nani, noti anche come fagiolini e cornetti, sono i baccelli di una varietà del fagiolo comune, da cui derivano quelli maggiormente consumati, come i cannellini o i borlotti. Per questo vengono classificati come legumi, anche se le loro caratteristiche nutrizionali li rendono molto più simili alle verdure. Sono ottimo scottati e serviti freddi in insalata.

Originari dell’America Centrale, sono arrivati in Europa all’epoca dei conquistadores e si sono rapidamente diffusi in tutta l’area del Mediterraneo. Temono i climi freddi e umidi e in Italia sono di stagione da maggio a settembre.

I fagiolini sono un alimento ricco di acqua e povero di calorie, per questo molto adatto in estate. Apportano un buon contenuto di fibra: una porzione soddisfa quasi il 25% della quantità raccomandata per un adulto. Preziosa per la nostra salute, la fibra aiuta a mantenere nella norma i livelli di colesterolo nel sangue, a contenere l’aumento della glicemia dopo i pasti e a proteggere l’intestino da numerose patologie.

Molto buono è il contenuto di folati, una vitamina essenziale per la crescita e la riproduzione delle cellule e per la formazione del sistema nervoso nel feto. Ben presente è anche la vitamina C, che ha un’ importante azione antiossidante e sostiene le difese immunitarie dell’organismo. Poiché gran parte si perde durante la bollitura, per preservare la vitamina C si consigliano la cottura al vapore oppure in una pentola antiaderente con poca acqua.