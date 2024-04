Eccoci all’ultima uscita per l’edizione 2024 di “Facciamo un orto... molto ORIGINALE”. Questa settimana vi regaliamo i semi della Cima di Rapa Sessantina, un ortaggio autunnale e invernale tipicamente italiano, benché le sue origini più antiche affondino probabilmente in Asia Minore.

In regalo con il Giornale di Treviglio le cime di rapa

Si tratta di una varietà medio-precoce, infatti il nome indica i giorni per la raccolta dell’infiorescenza, la parte che viene utilizzata in cucina, e avviene quando i fiori sono ancora chiusi, a circa 60 giorni dall’inizio della coltivazione. E’ una pianta rustica a portamento eretto con foglie verdi, piccole e allungate.

Produce numerosi broccoletti particolarmente teneri, dal sapore particolare e pungente, leggermente piccante e amarognolo. In cucina vengono utilizzate per creare piatti quali le famose orecchiette alle cime di rapa o come contorno.

Le cime di rapa non necessitano di particolari accortezze a livello di terreno ma bisogna fare attenzione a non far coincidere la coltivazione con i mesi più freddi. Per questo, soprattutto nelle nostre regioni, è consigliabile utilizzare varietà più precoci come la sessantina.

Come sempre ecco qualche suggerimento per coltivare i nostri semi forniti da Franchi Sementi grazie al sostegno di Novatex Italia.

Ricche di vitamine, fanno bene all’intestino e alla diuresi

Le cime di rapa fanno parte della famiglia delle Brassicacee. Della cima di rapa si consumano le infiorescenze (i fiori ancora chiusi, chiamati anche broccoli o friarielli) e la parte tenera del fusto con le foglie.

Grazie all’acqua in esse contenuta (90%) e al vantaggioso rapporto potassio/sodio, le cime di rapa hanno buone proprietà diuretiche. Poiché ogni 100 grammi di prodotto sviluppano solo 28 calorie, è un alimento che si presta a essere inserito anche in regimi alimentari dal basso apporto calorico. Per il loro contenuto di fibre hanno un ruolo importante nello stimolare l’attività intestinale.

In quanto vegetali a foglia verde, sono tra i più ricchi di folati, vitamina fondamentale per la sintesi di proteine e Dna. Studi dimostrano come siano utili per la prevenzione del tumore al seno e del pancreas. Ma bisogna fare attenzione alla cottura, poiché i folati sono sensibili al calore e si disperdono in acqua: occorre, quindi, abituarsi a cuocere le verdure rapidamente e in poca acqua.

Le cime di rapa sono inoltre buone fonti di minerali (soprattutto potassio, fosforo e calcio) e di vitamine, tra cui spiccano la vitamina C dotata di notevoli poteri antiossidanti, la vitamina A, fondamentale per un buon funzionamento della vista, per la crescita delle ossa, per la funzione testicolare e ovarica e per un sano sviluppo embrionale, e la vitamina B9, essenziale per il benessere dell’apparato cardiovascolare e molto importante in gravidanza per uno sviluppo ottimale del nascituro.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h