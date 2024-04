Cari lettori green, per la seconda uscita di “Facciamo fiorire la nostra Terra!” vi regaliamo i semi della Zinnia Nana Pompon Multicolor, forniti da Franchi Sementi grazie al supporto di Technoprobe.

In regalo con il Giornale di Treviglio coloratissime zinnie nane pompon

Questa particolare varietà di zinnia è una pianta annuale vigorosa a cespuglio compatto, con numerosi fiori, di medie dimensioni, pieni, con petali corti e concavi. La coltivazione è semplice e può essere fatta sia in piena terra che in vaso. Quest’ultima ci permette di poter spostare la pianta in luogo riparato durante il periodo di clima più rigido. Il terreno deve essere ben drenante e ricco di sostanze organiche. Durante i periodi caldi le irrigazioni devono essere regolari e abbondanti, ma in vaso bisogna fare attenzione ai ristagni idrici. Indicata per creare macchie di colore in aiuole e giardini e anche come fiore da recidere.

La pianta raggiunge i 20-30 cm di altezza, con fiori tondi, appunto a forma di pompon, di circa 5 cm di diametro e, come dice il nome, di vari colori: dal bianco al rosso, passando per il rosa, l’arancio e il giallo.

Facile da coltivare, infatti è simbolo di semplicità

La zinnia è una pianta originaria del Messico e dell’America centrale. Il nome botanico viene fatto risalire a Johann Gottfried Zinn (1727 – 1759) medico, anatomista e botanico tedesco, nonché professore straordinario di medicina e direttore del giardino botanico dell’università di Gottinga, che studia e importa i primi esemplari in Europa nella seconda metà del Settecento, anche se vennero classificati solo verso la fine del Novecento.

La zinnia è apprezzata per l’abbondanza di fiori in colori vivaci e forme stravaganti: esistono varietà nane e alte (da 20 a 120 cm), a fiore piccolo o gigante, semplice a margherita oppure doppio, in tinte vivaci e accese, spesso anche bicolori. Sono piante annuali, adatte per le aiuole e per le bordure, che decorano con i loro fiori per tutta l’estate, da luglio a settembre. Rustiche e poco esigenti, fioriscono instancabili anche nelle estati più torride. La più diffusa è la Zinnia elegans, declinata in un gran numero di varietà molto ornamentali, che includono quella a fiore di dalia (“Envy”, giallo-verde, “Scarlet Flame”, scarlatta, “Giant Double Mixed” in vari colori), a fiore di gaillardia (con corolle semplici o doppie) e le varietà nane e compatte come “Lilliput” e “Thumbelina”.

Nel linguaggio dei fiori è delle piante la zinnia simboleggia la semplicità, probabilmente perché è una pianta che necessita di poche cure.

