Più verde in città per migliorare la vita delle persone e l’ambiente

"Un albero è un vero e proprio microcosmo con tutto quello che può ospitare. E una maggiore biodiversità significa un ambiente più sano", ricorda Nurri, che aggiunge: "Un’altra funzione fondamentale di alberi e piante è il contrasto all’inquinamento: proteggono le città dalla cosiddette isole di calore prodotte da asfalto e cemento, mitigando appunto il clima. Infine, gli alberi danno un contributo alla gestione delle acque piovane e valorizzano i luoghi in cui si trovano, proprio dal punto di vista economico".

Il bisogno di tornare alla natura lo sperimentiamo tutti, in quanti nel fine settimana cercano luoghi verdi fuori città?

"Sarebbe necessario riuscire a ripensare i centri urbani in un altro modo, perché gli spazi verdi hanno un’importanza a 360° e aiutano l’uomo in tanti aspetti: sociale, ecologico, ambientale e di salute", conclude il nostro giardiniere esperto.

ColtiviAmo, domenica 9 marzo la prima puntata su Telecity

Domenica 9 marzo parte “ColtiviAmo”, il nuovo programma di Telecity dedicato al mondo delle piante, che ci aiuterà a stimolare il nostro pollice verde. La conduttrice Silvia Valenti, in questo appuntamento settimanale, sarà accompagnata da esperti agronomi, giardinieri e chef, che ci daranno consigli su come far crescere al meglio fiori e piante dei nostri giardini e balconi, ma anche come valorizzare aromi, ortaggi e frutta in cucina, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Nella prima puntata, in onda domenica 9 marzo alle 20 (e in replica il martedì e il giovedì successivo in tarda mattinata) scopriremo l’orto dell’impresa sociale Cascina Andegardo di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, insieme a Dario Nurri, giardiniere acrobatico, nonché divulgatore scientifico nelle scuole.

Coltiviamo non è solo un programma tv, ma è anche e soprattutto un progetto del gruppo editoriale Netweek che mira a diffondere la cultura del verde. Per questo entra nelle scuole di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta con esperti per tenere laboratori e giochi sull’educazione ambientale e alimentare. Proprio come all’istituto San Vincenzo di Erba, in provincia di Como, dove i bambini hanno scoperto le caratteristiche di un ingrediente molto amato, il pomodoro, grazie allo chef Marco Callegher del Totem di Vimercate (Mb).