Cari lettori, siamo arrivati alla fine di questa edizione della nostra iniziativa green dedicata al mondo delle sementi da orto e giardino. Dopo aver fatto un orto molto originale siamo passati a far fiorire la nostra terra. Ed ecco la quarta e ultima bustina con un mix di fiori antizanzare. Come sempre ringraziamo chi ci ha fornito i semi, Franchi Sementi, e ci ha sostenuto in questo progetto, e Technoprobe.

In regalo con il Giornale di Treviglio fiori antizanzare

Quello che trovate questa settimana è un miscuglio di fiori, dai colori e profumi differenti, che hanno un azione repellente nei confronti delle zanzare, una soluzione ideale in vista dell’estate. Molto facili da coltivare, si possono piantare sia in piena terra come in piccole aiuole o in vaso in modo da poterli posizionare in zone strategiche per allontanare le zanzare da porte o finestre. Creare una piccola aiuola con questa composizione permetterà, oltre che alla sua principale azione repellente, di avere un ottimo impatto estetico.

Nella bustina troverete semi di menta, melissa, nepeta cataria (detta anche erba gatta), aneto, crisantemo, basilico e tanaceto. Essenzialmente l’effetto antizanzare è dato dalle foglie di queste piante, tranne per il crisantemo e il tanaceto dove sono i fiori ad avere una caratteristica repellente per questi insetti.

Nonostante sia facile coltivare questi fiori, ecco alcuni consigli sempre utili. Il terreno deve essere ben soleggiato e ricco di sostanze organiche. Le irrigazioni devono essere regolari e più abbondanti nei periodi caldi.

Profumatissime piante “repellenti”

La menta, dal tipico profumo, produrrà dei piccoli fiori sul rosa e potremo usare le foglie anche in cucina. La melissa, molto simile alla menta, ha dei fiori dal bianco al viola, ed è famosa per l’uso negli infusi. La nepeta cataria, dai fiorellini sul violetto e il blu, è la vera erba gatta, perché produce un odore simile ai feromoni dei felini ed ha un effetto positivo su di loro, rilassante sul sistema gastroenterico e neurologico: se i gatti mangiano le foglie fanno le fusa e si rotolano contenti. L’aneto è una pianta aromatica molto utilizzata anche nelle ricette e produce dei piccoli fiori gialli. Il crisantemo, invece, emana profumo dai fiori, molto grandi e colorati, con tonalità che vanno dal bianco al rosa al giallo, e nonostante in Italia sia molto usato per la commemorazione dei defunti in altri Paesi viene regalato in occasione di una nascita. Il basilico, erba aromatica re della tavola, vi donerà delle profumatissime foglie e dei piccoli fiori bianchi. Infine, il tanaceto è una pianta alta con dei bellissimi fiori gialli, dalla forma arrotondata.

