In regalo con il Giornale di Treviglio la Bella di giorno

Eccoci alla terza uscita di “Facciamo fiorire la nostra Terra!”: in regalo per i nostri lettori ecco i semi di Convolvolo o Bella di giorno multicolor, forniti da Franchi Sementi grazie al supporto di Technoprobe.

Un’avvolgente esplosione colorata e profumata

Il nome convolvolo proviene dal latino e significa “avvolgere”, descrivendo il comportamento rampicante e invasivo tipico di questa pianta. La varietà Bella di giorno è caratterizzata dal fatto che i fiori si aprono solo durante il giorno, mentre di notte si chiudono.

E’ una pianta annuale rustica, che produce numerosi fiori di vari colori a forma di campanella, dalla piacevole profumazione. La coltivazione di questo fiore è estremamente semplice in quanto si adatta a quasi tutte le situazioni di clima e terreno, può essere cresciuta anche nel giardino di casa piantandola sia in piena terra che in vaso. Non teme la siccità, ma mal sopporta i ristagni d’acqua. Si coltiva in piena terra per abbellire aiuole dove le è possibile arrampicarsi, o in scarpate dove si fa fatica a coltivare altri tipi di piante. Non necessita di particolari cure, ma è bene controllare la crescita con potature cadenzate per evitarne una eccessiva diffusione.

La pianta raggiunge anche un’altezza di un metro. Durante il periodo della fioritura, previsto a partire dal mese di maggio fino all’estate avanzata, i fiori sbocciano copiosi a formare spettacolari macchie colorate. Di colore bianco, rosa, violaceo o azzurro, possiedono una tipica forma a imbuto o a campana.

Convolvolo o Bella di giorno

Bella di giorno è il nome con cui è comunemente conosciuta una tipologia di Convolvolo. Nota anche come vilucchio o vilucchiello, questa pianta è originaria del continente europeo, asiatico e africano. Molto diffusa in Italia, cresce in modo spontaneo anche nei boschi e lungo le scarpate. Alcune varietà che crescono in modo spontaneo tendono a invadere i giardini.

Questa pianta è citata anche nelle fiabe dei fratelli Grimm, in particolare nel racconto “La tazzetta della Madonna”, dove il convolvolo viene utilizzato come calice per il vino alla Madonna.

Anticamente era rinomata anche per le sue proprietà lassative, dovute all’elevata concentrazione di saponine all’interno della linfa presente nelle radici e nelle foglie. Sebbene sia sconsigliata per l’uso domestico, ancora viene utilizzata per la preparazione di un infuso tramite l’essiccazione e la riduzione in polvere delle foglie. Occorre in tal caso affidarsi a professionisti esperti poiché alcune varietà di questa specie botanica rischiano di rivelarsi tossiche per l’uomo.

Nel linguaggio dei fiori questa pianta è associata a numerosi significati. I fiori del convolvolo, in particolare, tendono a essere sinonimo di civetteria ma anche di una speranza ormai svanita. La Bella di giorno rappresenta anche la debolezza di spirito e corpo essendo un fiore particolarmente delicato.

