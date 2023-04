In regalo questa settimana col Giornale di Treviglio dei bellissimi fiori per api

Cari lettori green, eccoci con la seconda puntata di “Facciamo FIORIRE la nostra Terra!”. Da venerdì 28 aprile in regalo con il Giornale di Treviglio una bustina con un miscuglio di semi di fiori per api, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Technoprobe.

In regalo col giornale bellissimi fiori per api

Il 22 aprile è stata la Giornata mondiale della Terra e il 20 maggio si celebra quella dedicata alle api. I problemi della natura sono tanti e complessi, ma ognuno di noi può fare la sua piccola parte: ad esempio favorire l’ecosistema e aiutare gli insetti impollinatori, essenziali per la riproduzione delle piante.

Così questa settimana vi regaliamo una bustina con un mix di semi di fiori colorati e profumati per attirare e favorire la presenza di api e impollinatori. Il miscuglio è appositamente selezionato per attirare gli insetti impollinatori, tra cui le api sono sicuramente tra i più importanti per la salvaguardia della biodiversità, ma anche bombi e altri. Sarà così possibile favorire l’impollinazione di fiori e piante presenti nei nostri giardini e orti domestici, caratteristica estremamente importante ai fini di un’elevata produttività.

Ovviamente questi fiori porteranno un notevole arricchimento ornamentale ai nostri giardini o balconi, e nell’orto, disponendoli lungo il perimetro, favoriranno la visita degli impollinatori.

I nostri fiori sono diversi per dimensioni, altezze, tempi di fioritura e durata. Il miscuglio è formato principalmente da Facelia, Meliloto, Malva e Saponaria. Sono fiori che prediligono terreni soleggiati con buona quantità di sostanze organiche e senza ristagni idrici che provocherebbero la marcescenza delle radici. Ma essendo piante rustiche e selvatiche sono molto facile da coltivare.

20 maggio, giornata mondiale delle api

Nel 2017 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con la quale ha dichiarato il 20 maggio di ogni anno la Giornata mondiale delle api. La risoluzione ha tenuto conto in particolare di un rapporto del 2016, il quale ha stimato che un numero crescente di specie di impollinatori in tutto il mondo è sull'orlo dell'estinzione a causa di diversi fattori, molti dei quali prodotti dall'uomo. Le cause sono molteplici e concatenate e sono le stesse che stanno portando al declino della biodiversità: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento (in particolare da pesticidi), cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni.

Gli impollinatori sono animali che, visitando i fiori alla ricerca di nettare e polline, s’imbrattano di polline e, visitando i fiori di altre piante, lo trasferiscono attraverso il loro corpo su altri fiori, permettendo così la riproduzione della pianta.

I “fiori salva api“ potranno essere sufficienti per preservare questi preziosi insetti? Probabilmente no, ma possono certamente contribuire a diffondere una maggiore sensibilità verso questi temi e a sostenere gli sforzi collettivi per salvaguardare gli impollinatori e gli ecosistemi che da loro dipendono.