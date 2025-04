Con il compostaggio facciamo un ottimo fertilizzante riutilizzando rifiuti e scarti

Trasformare gli scarti agricoli e i rifiuti organici in un fertilizzante naturale ricco di nutrienti: stiamo parlando del compostaggio, una pratica sostenibile che può essere facilmente realizzata anche a casa. Questo è l’argomento al centro della prossima puntata di ColtiviAmo, il programma di Telecity condotto da Silvia Valenti e dedicato al mondo delle piante, in onda domenica sera alle 20 (e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45). Una iniziativa del gruppo editoriale Netweek che vuole avvicinare telespettatori, lettori e scuole al mondo della natura, grazie al sostegno dei partner Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni.

Compostaggio, una buona pratica con tanti benefici

Per chi vuole realizzare un giardino o un orto casalingo può essere molto utile farsi da soli il compost, un elemento essenziale per dare nutrimento a piante e ortaggi. Come realizzarlo al meglio? Lo scopriamo grazie a ColtiviAmo e all’esperto giardiniere Dario Nurri.

Il compostaggio domestico è una pratica semplice, divertente e concreta che sempre più spesso viene attuata da chi ha un giardino o un orto per ridurre la produzione di rifiuti e riciclare in proprio gli scarti domestici. Praticato in Italia da migliaia di famiglie, viene sempre più spesso insegnato anche nelle scuole.

I benefici sono tanti. Abbiamo benefici agronomici, perché il compost migliora la struttura del suolo, aumenta la ritenzione idrica e fornisce sostanze nutritive alle piante. Ci sono poi i benefici ambientali, poiché permette di ridurre i rifiuti agricoli e le emissioni di gas serra, promuovendo un modello di economia circolare. Infine, i benefici casalinghi, in quanto con il compostaggio diamo una seconda vita ai rifiuti domestici e allo stesso tempo di ridurre l’utilizzo di fertilizzanti chimici; inoltre, molti Comuni offrono una riduzione della Tassa rifiuti (Tari) per chi realizza questa pratica.

Ecco come realizzare dell'ottimo compost domestico

Ci sono diversi “strumenti” o approcci: si possono utilizzare sistemi completamente aperti, che consentono di lavorare grandi quantità di scarti (la concimaia o il compostaggio in cumulo), oppure si può lavorare con contenitori chiusi di volume e forma variabile, i composter.

Il posto ideale sarebbe all’ombra di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo che in estate il sole non secchi eccessivamente il materiale e resti al riparo dagli acquazzoni, mentre in inverno i tiepidi raggi solari permettono lo svolgimento delle reazioni biologiche. Teniamo presente che l’attività dei microrganismi durante il processo di compostaggio produce calore, aumentando la temperatura del cumulo.

L’acqua, come l’aria, è indispensabile per l’attività dei microrganismi che producono il compost e dovrà essere presente nel cumulo nella giusta percentuale, né troppo secco né troppo bagnato.

Quando i rifiuti si sono trasformati in un soffice terriccio nero e spugnoso, il compost è pronto per essere utilizzato.

