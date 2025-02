ColtiviAmo, parte un nuovo viaggio green per un mondo più sostenibile

Dopo aver portato nelle case dei lettori miliardi di semi di ortaggi e fiori, il gruppo editoriale Netweek prosegue nel suo progetto dedicato al green focalizzandosi sul mondo della scuola e sbarcando anche in televisione.

Green prima di tutto

L’iniziativa in questi anni ha voluto promuovere la sostenibilità e l'ecologia, ispirando le persone a coltivare la propria passione per il verde attraverso la cura di piante e fiori, sia in casa, sui terrazzi, che negli orti. Continueremo a dare ai lettori tanti consigli utili su come selezionare le varietà, seminare, su come scegliere il terriccio, il vaso, l’esposizione e quando innaffiare, per far nascere e veder crescere il prezioso seme posto nel terreno con tanta cura e tanto amore.

Ma per questa edizione il progetto “Green prima di tutto” si concentrerà sui più piccoli, favorendo la conoscenza delle coltivazioni di sementi di ortaggi e fiori, per contribuire al benessere della comunità locale. Dopo le numerose esperienze già avviate negli anni passati – 180 scuole coinvolte, per un totale di 7.200 alunni – Netweek punta ancora di più sui bambini, perché sono loro il nostro futuro e sapranno apprezzare il valore della natura, vivendo concretamente il bisogno di maggiore sostenibilità di cui il mondo ha bisogno.

Facciamo fiorire la nostra scuola

Coltivare a scuola è un'occasione di crescita in cui si impara condividendo gesti, scelte e nozioni. Con questo spirito e, visto il successo e il crescente interesse delle scuole per le iniziative green, il 2025 vedrà una serie di importanti novità per consolidare e migliorare gli eventi didattici in tutta Italia. Netweek, infatti, punta a coinvolgere 200 scuole e i suoi 8.000 alunni, portando in 182 i Green Kit Netweek, sempre più ricchi grazie al supporto dei suoi partner, con vasetti, terriccio, bustine di semi, materiali didattici come fumetti. Mentre 18 scuole saranno protagoniste di eventi molto particolari.

Il progetto green sbarca in tv

Infatti, il progetto green sbarca in tv, più precisamente sulle emittenti Telecity in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Non sarà solo un momento di divertimento educativo per i bambini, perché in 18 puntate porteremo i telespettatori a scoprire il Mondo Green. La prima puntata andrà in onda il 9 marzo. Si parlerà di giardinaggio, orticoltura, tecniche sostenibili di coltivazione domestica, grazie al coinvolgimento di giardinieri esperti, agronomi, botanici, floricoltori, educatori ambientali, e altri specialisti e figure istituzionali del settore. Oltre che in tv, ovviamente, continuerà il nostro racconto green anche sulle testate cartacee e i siti di informazione del circuito editoriale Netweek, di cui anche il nostro giornale fa parte. Tutto questo grazie ai partner che sostengono l’iniziativa, riconoscendone la bontà e il valore: Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni.

ColtiviAmo insieme

Quindi, a partire da domenica 9 marzo alle 20 (e in replica il martedì e il giovedì successivo in tarda mattinata), su Telecity verranno affrontati tanti temi interessanti: orti scolastici e casalinghi, balconi fioriti e e frutteti domestici, l’importanza della biodiversità e i metodi di propagazione delle piante, il riutilizzo dei sottoprodotti delle produzioni agricole come il compostaggio e i fiori amici degli insetti, la conservazione degli ortaggi e i loro valori nutrizionali, la gestione corretta dell’acqua, risorsa vitale e preziosa, ma anche piante aromatiche e consigli su come utilizzare i prodotti coltivati.

Unitevi a noi in questo viaggio green e trasformate il vostro spazio verde in un'oasi sostenibile!