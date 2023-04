A Spino nascerà un giardino dei "frutti perduti"

Il comitato "Ambiente e benessere" di Spino d'Adda lancia il progetto «"Il giardino dei frutti perduti". L’idea è stata proposta all’Amministrazione comunale per preservare la memoria storica piante quasi «dimenticate».

Cosa sono i "frutti perduti" e perché un giardino per salvarli

L’attenzione per il territorio passa anche dalla conservazione dei suoi tratti caratteristici e gli alberi da frutta fino alla metà del secolo scorso si trovavano numerosi negli orti e nei giardini del nostro territorio, mentre oggi sono pressoché scomparsi. Così ecco l’idea, di cui l’Amministrazione comunale è stata informata attraverso una lettera.

"Riteniamo che riproporre alberi e frutti ormai dimenticati sia un efficace mezzo per non scordare il nostro passato e insegnare ai più piccoli che l’estetica non è ciò che più conta, nella frutta come nelle nostre vite - si legge nella missiva - Chiediamo quindi la possibilità di piantare alberi da frutta sul terreno di proprietà comunale che si trova a fianco degli orti comunali di via Stradivari. È estremamente adatto in quanto ben fornito di acqua, e comodo per coloro che si dedicheranno alla cura e al mantenimento degli alberi: sono persone che già si trovano lì per coltivare l’orto. Sarà nostra cura anche provvedere alla messa a dimora delle piante".

Una ventina di alberi da frutto

Gli ambientalisti puntano a piantumare una ventina di alberi.

"Inizieremo con tre alberelli e, al termine dei lavori al nuovo plesso scolastico attiguo, pianteremo gli altri - si chiarisce nel testo - Riteniamo che questo progetto sia valido per proporre attività scolastiche ed educative all’esterno delle scuole, che apportino conoscenze aggiuntive nel riconoscimento delle piante durante le diverse fioriture e stagionalità. Inoltre arricchiranno il patrimonio arboreo del nostro Comune, risultando utili ad api e uccelli».

Un progetto che sembra trovare accoglimento nella maggioranza.

"Siamo giunti alla fase conclusiva - ha dichiarato il presidente Vincenzo Mottola - durante l’ultimo incontro con l’assessore assessore all'Urbanistica e alla Tutela del territorio Roberto Galli sono state risolte tutte le criticità. Attendiamo tra pochi giorni una risposta ufficiale".