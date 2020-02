L’istituto Lazzaro Spallanzani presenta corsi gratuiti per gli operatori del settore agricolo alla Fiera di Sant’Apollonia di Rivolta.

L’istituto Lazzaro Spallanzani presente alla fiera

“Siamo molto felici quest’anno di partecipare come Istituto Lazzaro Spallanzani alla Fiera Regionale di Sant’Apollonia, fiera storica del Comune di Rivolta d’Adda. Dopo il successo delle scorse edizioni, abbiamo infatti deciso di rinnovare la nostra presenza per comunicare con il territorio e rafforzarne il legame. Per noi sarà l’occasione di far conoscere tutte le attività che l’Istituto mette in campo per l’agricoltura, la zootecnia e il settore canino, i nuovi progetti attivati, in particolare nel settore dell’acquacoltura, ma soprattutto per presentare i nuovi corsi gratuiti dedicati agli operatori del settore, occasione di incontro con rinomati docenti universitari, medici veterinari e specialisti, che andremo ad erogare nei prossimi mesi”. Così il presidente dello Spallanzani Ettore Prandini commenta la partecipazione dell’Istituto alla Fiera Regionale di Sant’Apollonia, che si terrà dall’8 al 10 febbraio a Rivolta d’Adda.

Una manifestazione giunta alla sua 192° edizione, considerata un’istituzione, che richiama professionisti del settore agricolo e zootecnico, ma anche appassionati e curiosi, accogliendo mostre ed eventi anche ludici, oltre che formativi. Lo Spallanzani sarà presente con uno stand nella tensostruttura dell’area fiere, in via Masaccio, dove i professionisti della ricerca e della sperimentazione saranno a disposizione per fornire informazioni, spiegazioni o curiosità sulle attività e i servizi per le aziende erogati dall’Istituto, in particolare su genetica molecolare, acquacoltura, seminologia, criobiologia e controllo ufficiale del seme.

Corsi gratuti

L’istituto presenta corsi gratuiti di formazione con attestato di partecipazione (rilasciato dall’Istituto Spallanzani, ente accreditato da Regione Lombardia), finanziati dall’Operazione 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Regione Lombardia”, che inizieranno nei prossimi mesi e saranno dedicati agli addetti del settore agricolo. Gli argomenti che verranno trattati sono: la tutela della biodiversità negli allevamenti caprini autoctoni, il benessere animale nelle specie suine, le biotecnologie effluenti, sicurezza e aviaria.

“Per l’Istituto è motivo di orgoglio poter presenziare alla fiera di Sant’Apollonia – spiega la direttrice Marina Montedoro – appuntamento significativo e importante per il nostro territorio. La ricerca e l’innovazione sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società e, proprio per questo, vogliamo far conoscere ai visitatori tutto quello che la nostra struttura d’eccellenza offre a livello nazionale”.

