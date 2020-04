“Correre per la vita”: manifestazione annullata, ma le donazioni non si fermano

Attraverso una comunicazione ufficiale il gruppo organizzatore ha invitato a donare contro la leucemia.

Questo il messaggio diramato dagli organizzatori della manifestazione:

Quest’anno, come anticipato, non potremo svolgere la solita marcia “Correre per la vita”. La leucemia però non si è fermata per il Coronavirus, e tanti bambini e famiglie continuano a vivere questo terribile incubo, ancor più nella solitudine. Il nostro contributo, pur non potendo svolgere fisicamente la marcia, potremo donarlo collegandoci a https://www.retedeldono.it/it/iniziative/comitato-maria-letizia-verga/roberto.ferla/correre-per-la-vita