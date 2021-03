Da oggi, venerdì 5 marzo 2021, con Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek, trovate la terza bustina di semi, con il peperoncino. Dopo il successo riscontrato con i semi di pomodoro e di basilico. Per altre 5 settimane tutti potremo provare a diventare dei provetti ortisti da casa. Infatti, grazie alla nuova iniziativa del nostro gruppo editoriale Netweek, “Facciamo l’orto in casa!”, il nostro giornale vi regalerà, il lunedì, per un totale di otto uscite, delle sementi, dandovi tutte le indicazioni per coltivare e consumare il prodotto dei vostri vasi.

E continuate a seguirci, per altre 5 settimane vi daremo semi e consigli per diventare tutti dei provetti ortisti da casa.

Il peperone piccante di Cayenna

Un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nelle nostre cucine, che fa bene alla salute e aggiunge quella giusta piccantezza alla vita: ecco ai voi il peperone piccante di Cayenna. Meglio noto come peperoncino. La sua coltivazione è molto simile a quella del pomodoro, ma anche più semplice, poiché richiede meno attenzioni e può dare una notevole resa e quindi grandi soddisfazioni.

Senza tralasciare l’effetto decorativo che ha una bella pianta di peperoncini di Cayenna, caratterizzata dal rosso intenso del frutto e verde scuro delle foglie. Inoltre, il peperoncino, grazie alla capsaicina non è solo piccante ma anche molto utile alla nostra salute e al nostro benessere.

Infine, non mancheranno consigli utili per gustare questo prodotto. Ad esempio, per conservare al meglio il nostro peperone di Cayenna è possibile essiccarlo, così da poterlo utilizzare in molte ricette o addirittura in rimedi curativi naturali. Essiccare il peperoncino è facile e ci sono diversi metodi. Scopritelo con il nostro giornale.

Tutti ortisti: in edicola con il Giornale di Treviglio i semi di peperoncino

Come ribadiscono le aziende che ci sostengono (Novatex Italia, Franchi Sementi e Ikebana di Missaglia), questo progetto nasce per contribuire a riavvicinare le persone alla natura e favorire una tendenza che si sta sempre più affermando, probabilmente aiutata dalla pandemia, che ci ha obbligato tutti a trascorrere più tempo in casa. Il giardinaggio è comunque uno dei passatempi preferiti dagli italiani, un hobby alla portata di tutti, che non richiede necessariamente ampi spazi o ingenti investimenti, ma semplicemente costanza e dedizione. E si può fare con i fiori come con gli ortaggi e le verdure.

Abbiamo selezionato 8 ortaggi facili da coltivare e gustare sulla tavola di tutti i giorni: pomodori, basilico, peperoncino, prezzemolo, ravanelli, carote, rucola e lattuga.

Insieme alla bustina, ogni settimana sul giornale, ci sarà una pagina speciale dedicata all’ortaggio da seminare, con semplici consigli per coltivarlo al meglio, come utilizzarlo in cucina, le sue proprietà e infine una ricetta speciale da realizzare a casa, proprio con i frutti ottenuti dal nostro orto.

