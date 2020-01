Una mostra fotografica per i 30 anni di Donne contro la violenza

Accoglienza, ascolto, sostegno, dialogo, sorriso. Cinque parole che racchiudono un universo fatto di donne che si rivolgono ad altre donne. Donne che chiedono aiuto e volontarie pronte a offrire il proprio sostegno. È questo il messaggio della campagna promossa dall’Associazione Donne contro la Violenza Onlus che, da giovedì 30 gennaio, riempirà le strade di Crema.

Trent’anni di lotta alla violenza

La campagna è nata con l’obiettivo di ricordare le attività svolte dall’Associazione e dalle sue volontarie – protagoniste in prima linea – e di sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del rispetto e della non violenza, in occasione dei trent’anni dalla fondazione. Il centro antiviolenza, infatti, è presente sul territorio di Crema e del cremasco dal 1990, e ha come mission offrire solidarietà e sostegno a donne che vivono una situazione di disagio e maltrattamento, e diffondere nel territorio la cultura del rispetto per ogni persona.

Donne contro la violenza

Nel corso degli anni l’Associazione ha lavorato molto “con le donne e per le donne” , l’attività principale è quella dell’accoglienza. Alle donne che si rivolgono al centro le volontarie garantiscono: anonimato e riservatezza, un ascolto attivo stabilendo un rapporto di empatia e solidarietà.

Aiutarle significa rispettarle, dare loro fiducia, non giudicarle. Punto di forza è il lavoro delle volontarie, che pur provenendo da esperienze e vissuti diversi, mettono a disposizione le loro capacità e il loro tempo affinché l’organizzazione possa mantenere e accrescere i servizi offerti.

Nel percorso di uscita dalla violenza è possibile ricorrere al supporto di professioniste quali psicologhe, counselor e avvocate.

La mostra a Crema

“Per l’occasione ci siamo avvalse della collaborazione del fotografo Angelo Nisi che si è occupato di rappresentare tutte le donne che operano nel centro, affiancato per il backstage dalle studentesse dell’Istituto CR Forma di Crema che si sono occupate dello styling delle protagoniste – hanno spiegato – I manifesti, di diverse dimensioni, saranno affissi per l’intera città a partire da giovedì 30 gennaio. Questo progetto ha ricevuto l’importante sostegno di Lapis Arredamento e Studio di architettura, main sponsor dell’iniziativa”.

