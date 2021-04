Tanti Auguri Mamma: settimana prossima in regalo un bellissimo album da colorare

Come annunciato, quest’anno con Tanti Auguri Mamma il nostro giornale vi regala qualcosa di più. Per rendere ancora più dolce l’attesa della sua festa, abbiamo pensato di donare ai nostri lettori un album davvero speciale: “Disegna e colora per la tua mamma”.

Settimana prossima in regalo “Disegna e colora per la tua mamma”

Il 23 aprile allegato gratuitamente insieme al giornale ci sarà una bellissima raccolta di disegni da completare, mandala e frasi da colorare realizzati in esclusiva per i nostri lettori. Si potranno regalare direttamente di persona alla mamma o meglio ancora potrete inviarceli per farli pubblicare su queste pagine, così da sorprenderla ancora di più!

Sarà sufficiente mettersi all’opera, dare libertà alla propria creatività e colorare i mandala o completare i disegni proposti, fare uno foto al vostro capolavoro, aggiungere una bella dedica speciale e inviare tutto attraverso il sito www.tantiaugurimamma.it o via whatsapp al numero 3342899132. E così le vostre opere verranno pubblicate sul settimanale in uscita in edicola il 7 maggio.

Un’originale novità resa possibile grazie alla collaborazione di di Italtrans.

Un creativo passatempo per grandi e piccoli e un modo ancora più originale per fare gli auguri alla propria mamma! Quindi, settimana prossima correte in edicola e non perdete questo regalo.

Tanti Auguri Mamma: festeggia col tuo giornale

Manca meno di un mese alla festa della mamma e noi stiamo aspettando i vostri messaggi di auguri! Mandateci entro il 4 maggio un disegno o una foto con dedica e noi pubblicheremo tutto sul giornale del 7 maggio.

Ricordiamo che partecipare è davvero semplice, oltre che totalmente gratuito: sarà sufficiente collegarsi al sito www.tantiaugurimamma.it, caricare la foto o il disegno insieme al vostro pensiero speciale. Oppure inviare tutto via whatsapp al numero della community del nostro giornale: 3342899132.

In più quest’anno, per aiutarvi, settimana prossima regaliamo il bellissimo album “Disegna e colora per la tua mamma”.

La nostra iniziativa da tanti anni riscuote grande successo ed ha sempre coinvolto le scuole. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, la nostra iniziativa vuole ancora rendere protagoniste le scuole dell’infanzia e primarie: l’invito alle insegnanti ed educatrici è quello di raccogliere gli auguri dei propri alunni e inviarceli via mail o tramite il sito.

Il progetto Tanti Auguri Mamma è reso possibili grazie al sostegno di “leBebé gioielli” e Italtrans.

Sin dal suo esordio, avvenuto nel 2007, “leBebé gioielli” conquista l’interesse del mercato e, in pochi anni, si afferma con successo a livello nazionale. Il concept cui si ispirano tutte le creazioni è molto semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i propri sentimenti. Tutti i gioielli leBebé sono interamente realizzati in Italia con materiali di altissima qualità: oro 9 e 18 carati, argento sterling (925% nichel free), diamanti. Il primo prodotto lanciato, oggi diventato “iconico”, è il famoso – e tanto apprezzato – ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato declinato in anelli, bracciali e orecchini. La sagoma leBebé si è imposta come vero e proprio must have al pubblico delle neo-mamme di tutta Italia. E se fate attenzione lo potrete trovare anche tra i disegni da realizzare.

A tutti i figli, grandi e piccoli: rendiamo insieme la festa delle nostre mamme ancora più speciale e facciamole commuovere di gioia, con meravigliosi messaggi di amore e gratitudine.

