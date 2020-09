Quest’anno il Convivium si fa di casa in casa

Causa Covid-19 il «Convium» di Rivolta, tradizionale appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II, salterà. Ma l’evento non è stato propriamente cancellato: si farà domenica 20…. di casa in casa.

Convivium in versione casalinga

L’Amministrazione comunale, insieme con i ristoratori e i pasticceri del paese, non ha voluto rinunciare all’appuntamento che è un classico dell’estate rivoltana, e così la cena a base di specialità gastronomiche dei grandi chef della cucina locale sarà servita direttamente a casa. In questo modo famiglie e amici potranno organizzare la serata in tutta sicurezza, basta prenotare compilando il menù o chiamando fino a sabato lo 0363377054, dalle 9 alle 12.

