Presentato il cortometraggio sull’eccidio di Spino d’Adda

È uscito il cortometraggio sull’eccidio di Spino d’Adda realizzato nel 2020 in occasione del 75esimo anniversario dalla data del lutto.

Presentato con un anno di ritardo a causa della pandemia, il cortometraggio sull’eccido di Spino d’Adda è ora visibile gratuitamente su Youtube. L’opera, la cui première è avvenuta martedì pomeriggio, vede la partecipazione di Gianmario Rancati e Nino Antonaccio ai testi, Riccardo Randazzo ai disegni e Rosa Maria Messina quale voce narrante.

Prodotto dal Comune e dal “Centro studi Galmozzi”, chiunque fosse interessato a ricevere una copia della pubblicazione può partecipare alla distribuzione gratuita nella biblioteca comunale prevista per oggi, venerdì 30 aprile, e venerdì prossimo, dalle 9 alle 12. Le copie sono in quantitativo limitato e ne sarà consegnata una sola a richiesta, sino a esaurimento.

“La pubblicazione trae spunto da testimonianze contenute in edizioni precedenti che trattavano l’argomento e, in base a quelle, è stata fatta la ricostruzione della sequenza dei fatti di quella tragica giornata – ha commentato l’assessore alla Cultura Rancati – Nessuna annotazione che non sia fonte delle testimonianze contenute nei precedenti testi o che non sia di nuovo reperimento. Alcune settimane prima della pubblicazione, è stato intervistato, anche in video, uno degli ultimi superstiti ancora in vita, fra quelli citati nei testi: Marino D. Racconta delle azioni patriottiche mentre era operaio nelle squadre “TODT”, con le azioni di propaganda anti-nazifascista”.

In occasione della Festa della Liberazione, gli studenti delle medie hanno assistito a una commemorazione dell’eccidio in presenza dei docenti e del preside Enrico Fasoli. La scuola è dedicata proprio a una delle vittime, Luigi Chiesa, 16enne che rimase ucciso durante i rastrellamenti delle truppe tedesche che si ritiravano verso il Brennero. Dopo la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lastra commemorativa, che si trova all’esterno della scuola, è intervenuto anche il sindaco Luigi Poli, con un discorso sul valore della pace e dell’impegno sociale.

“La lapide parla di un ragazzo che è stato ucciso dalla barbarie degli adulti – ha detto il primo cittadino – Chiedo a voi, mamme, papà, nonni: se vogliamo difendere i nostri ragazzi, se vogliamo che vivano in un mondo di pace, l’impegno comincia da noi e deve essere quotidiano, come sottolineato dal preside. Non può esistere un mondo dove un adolescente muore per la violenza degli adulti. Non possiamo accettare che i più poveri e i più deboli muoiano nell’indifferenza di tutti. Le persone che annegano nel Mediterraneo non possono passare sopra la nostra testa. Dobbiamo essere responsabili di queste cose e finché non ci sarà un mondo più giusto, più equo, finché non ci saranno adulti che sanno guardare avanti e non solo al proprio orticello, noi faremo fatica a custodire la pace”.