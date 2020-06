Panda a Pandino, lo staff parla chiaro: “No a raduni alternativi”

Panda a Pandino è stata annullata, lo staff prende le distanze da chiunque organizzi raduni nella data prevista, il 20-21 giugno prossimi.

“Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza, sinceramente a malincuore, che c’è l’idea da parte di qualcuno di voler organizzare un’incursione a Pandino nelle date in cui era previsto il raduno di Panda a Pandino (20 e 21 giugno 2020) che, come da comunicazione ufficiale, quest’anno non si terrà – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – Iniziamo precisando che il raduno Panda a Pandino 2020 è stato annullato e rimandato al 2021 non perché qualcuno ce l’ha vietato in maniera autoritaria o per farci un dispetto, ma per due ragioni molto semplici: la prima è perché c’è una norma, una legge, che di fatto vieta assembramenti ed eventi che potrebbero comportarne. L’altro motivo, che a noi pandinesi sta più a cuore, è prettamente per una forma di rispetto verso le numerose vittime di Covid-19 che la nostra comunità ha visto andarsene e per tutte le loro famiglie che hanno subito perdite a Pandino ma anche in tutto il nostro territorio, drammaticamente colpito dalla pandemia. Una ferita ancora aperta, un’angoscia che ci accompagnerà, ahinoi, ancora per molto tempo”.

“Siamo quindi costretti a prendere totalmente le distanze da qualsiasi forma di incontro, assembramento non autorizzato e ci rimarremmo davvero male se a farlo sarebbero amici pandisti la cui correttezza, maturità, educazione e rispetto sono stati gli ingredienti principali perché ogni edizione di Panda a Pandino è stata il successo che tutti abbiamo riconosciuto – si continua – Pandino accoglierà chiunque verrà per una visita, una passeggiata o più semplicemente chi vorrà passare una domenica all’ombra del nostro castello, questo ve lo garantiamo! Ma non in quei giorni, sarebbe irrispettoso verso la nostra organizzazione, verso i pandinesi e verso tutti coloro che terranno la loro Panda in garage non potendo venire a festeggiare tutti insieme! In quei giorni, per ovvi motivi, i controlli da parte delle forze dell’ordine potrebbero essere probabilmente più serrati. Non vorremmo ritrovarci nella condizione di venire a sapere che qualcuno della nostra grande comunità pandista abbia pensato bene di prendere iniziative del genere e doverne prendere atto, magari escludendolo dalle iscrizioni per le prossime edizioni. Non è proprio nel nostro stile, vi chiediamo quindi di non metterci in questo terribile imbarazzo! Stiamo preparando una sorpresa e vorremmo coinvolgere tutti i pandisti e tutte le loro incredibili Panda, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine social”.