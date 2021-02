La statua di Lina Bianchessi per le vittime del Covid-19

Oggi l’inaugurazione della statua per le vittime di Covid donata da Lina Bianchessi al Comune di Vailate.

Manca pochissimo alla cerimonia di inaugurazione della statua che Lina Bianchessi ha donato a Vailate per ricordare le vittime del Covid. Appuntamento al termine della messa delle 10.30, nella parrocchiale del paese, quando il vescovo Monsignor Giuseppe Merisi benedirà l’opera.

Pittura e scultura sono le due passioni che hanno sempre contraddistinto la vita di Lina Bianchessi, nata a Pieranica nel 1936, da mamma vailatese.

Terza di quattro fratelli, si sposò con il vailatese Dario Cavallanti (da poco mancato), da cui ebbe tre figli. Trasferitasi a Vailate, rimase in paese fino al 2004, ma dal Comune ricevette nel 2017 la benemerenza civica. Ora vive a Crema, più vicina alla figlia maggiore.

L’Amministrazione si è detta grata per l’opera che la scultrice ha voluto donare proprio a Vailate, il suo Comune di adozione, a dimostrazione del legame ancora intatto col paese in cui ha visto crescere i propri figli e i loro coetanei. Fra questi, anche il vicesindaco Pierangelo Cofferati.

“Per me Lina Bianchessi è la “zia Lina” da quando sono nato – ha commentato – Non solo come cittadino, ma come familiare posso testimoniare la passione e la sensibilità eccezionale che ha sempre infuso in ogni suo quadro e scultura. Le sue mani riescono a dare anima ad una radice o ad un ramo, veramente una magia.