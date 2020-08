La notte dei desideri illumina Gradella FOTO

Esercenti in piazza per la “Notte dei desideri”. La sera di San Lorenzo accende il cielo e le strade del Borgo di Gradella.

La notte dei desideri

Torna la voglia di festa, dopo la pandemia di questa primavera, che aveva cancellato la “Notte romantica” fissata per giugno. L’evento è tornato con una nuova foggia e si è svolto lunedì 10 agosto. Una serata che ha registrato grande successo, anche perché caduta in concomitanza di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Per l’occasione, l’assessore Riccardo Bosa e il Comune di Pandino hanno organizzato un evento denominato la “Notte dei desideri”, nel borgo di Gradella.

Eventi sotto le stelle

La frazione pandinese ha offerto una serie di eventi sotto le stelle. Fra un desiderio e l’altro, espresso al passaggio delle agognate stelle cadenti, i partecipanti hanno visitato il mercatino, assistito allo spettacolo di fuoco, stelle e poesia della “FocoLoco” di Piacenza, osservato la volta celeste con i telescopi. Un programma per grandi e piccini nato da un incontro via web coi membri dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, al quale ha partecipato anche il presidente Fiorello Primi. Oltre agli eventi già citati, i partecipanti hanno potuto gustare aperitivo & cocktail al “Bar Lara” o cenare nei ristoranti “Osteria degli amici” e “Il Borgo”.

