La Mille Miglia arriva a Pandino, entro le 13 le auto storiche saranno a Treviglio FOTO

Attorno alle 10.30 di questa mattina il rombo dei motori della Mille Miglia ha attraversato Pandino sotto gli occhi ammirati della popolazione. A breve le auto transiteranno a Treviglio.

La “Mille Miglia” fa tappa a Treviglio

La grande sfilata di auto d’epoca, già annunciata dalle autorità come vi avevamo riportato in questo articolo, arriverà in città tra le 12.30 e le 13. Il percorso prevede che il corteo entri in città da via Milano, attraversando l’Area Fiera e il centro storico per poi ripartire in direzione di Arcene dopo il pranzo dei corridori.

Il primo cittadino Juri Imeri ha accolto con gioia la manifestazione, orgoglioso di vedere Treviglio protagonista della parentesi finale di questo evento di risonanza internazionale: “Gli organizzatori hanno apprezzato la location unica che Treviglio è in grado di offrire – ha detto raggiante il sindaco al momento dell’annuncio – quest’evento è un’opportunità unica per il territorio: quello che crediamo di aver raggiunto insieme agli organizzatori è un giusto compromesso tra responsabilità, prevenzione e divertimento”.

In attesa che il lungo corteo di automobili arrivi in città, vi offriamo la possibilità di vedere alcuni scatti del passaggio a Pandino di poco fa:

Seguiranno aggiornamenti con le foto delle auto a Treviglio.

