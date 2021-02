Da oggi con il Giornale di Treviglio, c’è “In cucina con nonna Anna”

Prima degli chef stellati, dei talent show televisivi, dei siti internet e dei canali social, per scoprire ricette e segreti della cucina bisognava affidarsi alla nonna! E crediamo sia ancora una delle migliori fonti per tramandare piatti tipici tradizionali e consigli esperti, che poi possono essere rivisitati e mescolati con altre tradizioni, anche straniere.

In cucina con nonna Anna

Così anche noi e il nostro gruppo editoriale Netweek abbiamo pensato di chiedere a una simbolica “nonna Anna” di accompagnarci alla scoperta di un mondo sempre amato come quello della cucina. Ed è indiscutibile che negli ultimi anni, grazie alla tv e alla pandemia, in moltissimi ci siamo cimentati ai fornelli sperando di diventare grandi chef. D’altronde, anche Cannavacciuolo, Bottura, Cracco e tutti i più

noti cuochi hanno attinto dalla propria storia – e quindi dalla tradizione tramandata per via orale dalle nonne – per poi dare vita a una propria filosofia della tavola.

Menu veloci, green ed economici

Nasce così “In cucina con nonna Anna”, un regalo esclusivo per i nostri lettori, che troveranno allegato al giornale da oggi. E sul primo numero ce n’è per tutti i gusti.

Partendo dal re delle erbe aromatiche, il basilico. Spazio alle ricette di stagione, per utilizzare al meglio i prodotti che la natura offre in questo periodo dell’anno, perché seguire il calendario permette di gustare frutta e verdura migliori. Rimanendo su questi alimenti, proponiamo dei menù green per consumare il giusto quantitativo di frutta e verdura fresca per il benessere del nostro organismo.

Ma poiché la vita è spesso frenetica e il tempo non basta mai, ecco anche delle ricette smart: con un piccolo budget e pochi minuti di preparazione possiamo sempre fare bella figura.

Sapersi muovere in cucina

La cucina è fatta di prodotti di qualità, conoscenze di base e creatività. Ma sono essenziali pure i giusti “ferri del mestiere”: gli accessori irrinunciabili per divertirsi ai fornelli e improvvisarsi chef, preparando leccornie per se stessi ma anche per gli ospiti dell’ultima ora. Tra gli strumenti non ci sono solo pentole e mestoli, ma anche elettrodomestici: i consigli della nonna si possono mettere in pratica anche grazie ai robot!

La tradizione

La tradizione in cucina è fatta di prodotti tipici del territorio e ricette che rappresentano la storia di una popolazione: ecco allora una veloce carrellata sapori forti e genuini che ricordano il passato tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana e Liguria, le regioni dove è radicato il nostro gruppo editoriale Netweek.

La maestria delle nonne è soprattutto famosa per i dolci: pertanto non possono mancare gli insegnamenti per realizzare capolavori dolciari a regola d’arte. Se è bello recuperare le proprie tradizioni culinarie, è altrettanto affascinate scoprire quelle di altri Paesi del Mondo, per gustare nuovi sapori.

E… buon appetito!

Cosa manca? Ma certo, ogni piatto si accompagna bene con un buona bottiglia! Il vino, inoltre, è indispensabile per la preparazione di molti piatti ed esaltarne i sapori. E ancora consigli e segreti su prodotti, conservazione, lavorazione e tanto altro. Non ci resta che augurare a tutti i nostri lettori buon divertimento nel preparare meravigliosi piatti e…buon appetito!

