Finalmente torna Castelli aperti QUANDO e COME

Dopo 4 mesi di stop forzato, dopo tutta una stagione turistica saltata a piè pari, il circuito dei Castelli, palazzi e borghi medievali tenta di ripartire e apre le porte alle prime visite guidate del 2020: si comincia con Cavernago, Martinengo, Pagazzano, Pandino, Solza, Treviglio e Trezzo d’Adda. Ovviamente, con modalità a prova di Covid-19.

Pianura da scoprire torna al lavoro

Ad annunciarlo è Pianura da scoprire, l’ente che ormai da diversi anni organizza le frequentatissime ed apprezzatissime aperture di ville e castelli della zona. A marzo si sarebbe dovuta tenere la prima giornata dei Castelli aperti dell’anno, ma il lockdown costrinse ad annullare ogni iniziativa. Fino ad oggi.

“Nonostante le difficoltà, ora alcune realtà del circuito sono liete di riaprire, offrendo la possibilità di visite guidate in sicurezza, a piccoli gruppi, spesso all’aria aperta nei borghi o nelle corti dei castelli, naturalmente muniti di mascherina e con distanziamento di 1 metro tra i visitatori – spiega Pianura da scoprire – Per evitare assembramenti si adotta la modalità della prenotazione, per email o al telefono, secondo le indicazioni di ciascun comune aderente che organizzerà di conseguenza gruppi e orari”.

I castelli si reinventano

“Diverse le novità e le opzioni di scelta per i visitatori: si va dall’offerta “tecnologica” del castello di Malpaga con una app scaricabile sul proprio cellulare per essere guidati direttamente dalla voce di Medea, figlia del Colleoni, al viaggio nel tempo fruibile con il borgo di Martinengo, dai reperti romani in abitazioni private al sontuoso Filandone ottocentesco dove Ermanno Olmi girò il film L’albero degli zoccoli, passando per l’epoca medievale tra affreschi e portici con tanto di mercatino di collezionismo e antiquariato. Numerose le possibilità di visita del grande castello di Pagazzano con musei interni e un grande parco tutto intorno, mentre a Pandino il percorso prevede la visita alla corte interna, al loggiato, a mostre, sale didattiche e alla sala affreschi” fa sapere l’associazione. Anche Treviglio per tutta l’estate offrirà speciali visite guidate al centro storico, accompagnati dalla guide lungo il tracciato urbano dei vicoli del centro alla scoperta delle tracce del passato di Treviglio.

Non solo Bassa bergamasca

Fuori dai “confini” della Bassa, aprono inoltre il castello di Solza (Bg), noto per essere il luogo che, nel 1395, diede i natali al celebre condottiero Bartolomeo Colleoni mentre a Trezzo sull’Adda (provincia di Milano) oltre al castello visconteo sarà possibile salire sulla poderosa torre (42 metri), da dove si può ammirare il borgo antico, cresciuto intorno alla fortificazione.

“Ringrazio i comuni e i volontari delle associazioni che hanno fatto il possibile per riprendere l’attività turistica nell’ambito del nostro territorio – dichiara Raffaele Moriggi, presidente dell’associazione Pianura da scoprire – Dopo mesi veramente difficili, in particolare per questo comparto, la nostra associazione farà il possibile per mettere in campo tutte le potenzialità dei nostri borghi che si caratterizzano proprio per essere immersi nella natura, all’aria aperta, con mete adatte a grandi e piccini. Molti sono gli itinerari cicloturistici che possono essere fruiti dai visitatori, in rispondenza a ciò che quest’estate sembra essere la richiesta maggiore da parte del pubblico, alla

ricerca di gite fuori porta e spazi aperti e sicuri”.

Dove, come, quando

Tutte le informazioni su quali località sono fruibili, orari e prenotazioni sono disponibili sul sito dell’associazione Pianura da scoprire. La prima Giornata dei Castelli aperti è DOMENICA 5 LUGLIO

In osservanza delle direttive in materia di salute e tutela pubblica tutti i visitatori sono invitati a seguire le seguenti direttive

è necessaria la prenotazione allo 0363 301452 o info@pianuradascoprire.it

ogni partecipante è tenuto a indossare la mascherina

è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro

i partecipanti dovranno permettere agli operatori il rilevamento della temperatura corporea o in alternativa rilasciare un’autocertificazione.

Orari, costi e iniziative locali

Malpaga

Castello di Malpaga: visite dalle ore 10.00 alle 18.00 attraverso la APP Malpaga Castle Experience (costo 10€ adulto – 5€ under 12 anni – 15€ prezzo con noleggio audioguida). Per info: prenotazioni@castellomalpaga.it

Martinengo

Martinengo- Borgo storico: visite alle ore 11, 15.30 e16.30 (costo 5€ – gratis fino ai 12 anni). Info e prenotazioni all’indirizzo mail: info@martinengo.org o Tel. 0363 988336.

Castello di Pagazzano e Mago

Pagazzano: visite dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,00 (ore 17 partenza ultimo gruppo). Prenotazioni: castellodipagazzanogcc@gmail.com Telefono: 346 8628470. Costi; adulti: 7 euro per la visita al castello, 5 per la visita del museo Mago; 10 per la visita del castello e del Museo Mago – Dai 14 ai 25 anni: 5 euro per la visita al castello, 3 per la visita del Museo Mago; 7 per la visita del castello e del Museo Mago. Gratuità per residenti, under 14 e disabili.

Rocca di Pandino

Pandino (CR): Visite alle 10.30, 11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 e 18.00 (5 euro adulto, 4 biglietto ridotto, gratis per under 6 anni. Le prenotazioni dovranno essere fatte tramite email o whatsapp, la richiesta deve comprendere giorno e orario scelto e devono essere indicati anche i dati di un referente per la prenotazione (nome, cognome, numero cellulare, copia di un documento d’identità). Prenotazioni: 338 7291650 (WhatsApp) – turismo@comune.pandino.cr.it

Castello di Solza

Solza: Visite alle 15.30 e alle 16.30. Costo 3 euro. Per la prenotazione scrivere a: compacarro@gmail.com

Centro di Treviglio

Treviglio: visite gratuite al centro storico alle ore 17 e alle ore 18. Prenotazioni QUI

Castello di Trezzo

Trezzo sull’Adda: Visite guidate al castello alle ore 10, 11,15,16, 16.30 e 17 (costo 6 euro intero, e 3 ridotto per bambini 6-12 anni; gratuito sotto i 6 anni). Prenotazioni QUI.

TORNA ALLA HOME