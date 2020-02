Carnevale cremasco, la madrina sarà Kenia Fernandes

Carnevale cremasco, domenica ci sarà la prima sfilata dei carri e a tenerla a battesimo sarà Kenia Fernandes, ballerina brasiliana del programma “Avanti un altro” di Mediaset.

Carnevale cremasco

E’ in arrivo domenica la prima sfilata dei grandi carri e mascheroni del Carnevale Cremasco. I carri, frutto di mesi di instancabile lavoro dei volontari del Comitato, sono pronti. Il gruppo di appassionati che lavora tutto l’anno, ininterrottamente, d’estate e d’inverno, la sera e il fine settimana, al caldo torrido e al gelo, per regalare alla città un evento unico e grandioso, è composto da un piccolo numero di “irriducibili” che non mollano mai, guidati dal presidente Eugenio Pisati.

I protagonisti

Ecco dunque i ruoli e le identità di chi non manca mai e da anni dedica ogni momento libero alla realizzazione dei mascheroni di cartapesta in movimento che incantano più di 30.000 turisti al Carnevale cremasco. Andrea Fusarbassini (cartapestaio-carrista), Gianni Mombrini (vicepresidente comitato), Monica Mingione (cartapesta e colore), Giuseppe Ardigò (contabilità), Alberto Marchesetti (carrista), Chiara Ginelli (cartapestaia, presidente Barabèt), Leonardo Mingione (carrista), Viola Terenziano (maschera gagèt), Matteo Guerrini (carrista, carpentiere), Simona Bottoni, Vittorio Beltrame (carrista, pittore), Angelo Bonizzi (impianti), Francesco Dotti (carpentiere e carrista), Alessandro Beltrame (segretario), Madeleine Pieragostini, Camilla e Tyson i cagnolini mascotte.

Il rapper Bosio in prima linea

L’appuntamento con il Carnevale cremasco è per le 14.30 in piazza Giovanni XXIII per la sfilata con una speciale madrina: Kenia Fernandes, la brasiliana del programma di Mediaset “Avanti un altro”. Immancabile, sul carro Odissea, Alessandro Bosio, rapper cremasco famoso ormai a livello nazionale grazie ai video condivisi su Youtube e al programma Tv Mediaset “Avanti un altro”. Domenica uscirà in anteprima anche il video della canzone che ha dedicato alla manifestazione con immagini dei carristi al lavoro al capannone al ritmo di “Andiamo al Carnevale”, parodia della canzone di Rovazzi “Andiamo a comandare”.

