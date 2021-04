Anche quest’anno “Donacibo” torna a scuola

Torna anche quest’anno “Ce n’è per tutti: Donacibo”. Al progetto partecipano tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco.

Torna “Donacibo”

Una modalità educativa per trasmettere a bambini e ragazzi l’importanza del mutuo soccorso.

Si svolgerà da lunedì 19 a venerdì 23 aprile e coinvolgerà le scuole di Vailate, Capralba, Pieranica e naturalmente Trescore Cremasco, istituto a cui fanno capo gli altri plessi scolastici.

Coinvolgimento attivo nella solidarietà

Ogni alunno potrà portare a scuola generi alimentari da donare alle persone che più ne hanno bisogno. Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Il progetto è promosso dall’associazione “Banco di Solidarietà Santa Chiara” di Crema e ha lo scopo di coinvolgere attivamente gli studenti nell’iniziativa, insegnando loro il valore della generosità.

Contrasto allo spreco alimentare

Non solo, perché la duplice funzione del progetto “Ce n’è per tutti: Donacibo” va anche nella direzione del contrasto allo spreco alimentare e permette una riflessione a tutto campo, dalla necessità di uno stile di vita quanto più possibile parsimonioso al sostegno delle persone che versano in difficoltà economica.

