Sergnano, il parco Tarenzi riapre con un concerto

Dopo tanto attendere, finalmente riapre il parco Tarenzi di Sergnano, rimasto chiuso per un anno.

Riapertura per il parco Tarenzi

Domenica 6 Settembre riapre il parco Tarenzi. Appuntamento alle 8.30 in piazza IV novembre per una giornata di festa, nel rispetto delle disposizioni anti-contagio. In occasione della riapertura al pubblico, sarà attivo un servizio bar e street food, con frittelle, dolci e zucchero filato per i bambini. Un appuntamento per stare insieme dopo i tanti mesi di chiusura dovuta ai danni subiti dalla tromba d’aria dell’estate scorsa.

Serata musicale

A partire dalle 21 si svolgerà un concerto tributo dal nome “Il parco rinasce”. Un duo pianoforte-flauto allieterà i presenti, ai quali è raccomandato di non creare assembramenti. Per favorire il distanziamento sociale, il pubblico sarà disposto sulle sedie sistemate a un metro l’una dall’altra. La serata si concluderà alle 23, orario di chiusura straordinaria del parco.

