Vuoi cambiare lavoro? Sessanta offerte di impiego nella Bassa bergamasca

Le offerte dei Centri per l'impiego di questa settimana.

Stai cercando lavoro? Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Bergamo, Treviglio, Romano, Grumello del Monte, Lovere e Zogno.

Le posizioni aperte al Centro per l'impiego

Di seguito, ecco tutte le offerte, comprensive di codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti previsti dal bollettino, basta inviare una mail al Centro per l'impiego di riferimento avendo cura di segnalare il codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16542 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: PAGAZZANO

16573 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: DOVERA

16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16773 BANCONISTA/SALUMERIA luogo di lavoro: CRESPIATICA

16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

16859 IMPIEGATA CONTROLLO QUALITA' luogo di lavoro: VERDELLINO

16799 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: POZZO D'ADDA

16583 OP. PRODUZIONE STAMPI ALLUMINIO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16717 ASSISTENTE AMM.VA /ACQUISTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

16634 MONTATORE DI ARREDI luogo di lavoro: TREVIGLIO

16771 ADDETTA CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CRESPIATICA

16639 GIARDINIERE luogo di lavoro: LURANO

16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

16656 INSTALLATORE/CABLATORE luogo di lavoro: CISERANO

16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR luogo di lavoro: CANONICA D'ADDA

16720 GEOMETRA SENIOR DI CANTIERE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

16724 GUARDIA GIURATA luogo di lavoro: TREVIGLIO

16630 DISEGNATORE CAD TIROCINANTE luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17052 IDRAULICO JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: INZAGO

17093 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

17145 OPERAIO GENERICO DI FONDERIA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17143 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ARCENE

17157 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

17160 TORNITORE JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: CASSANO D'ADDA

17099 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17076 ESTETISTA QUALIFICATA USO MACCHINARI luogo di lavoro: CANONICA D'ADDA

17087 BANCONISTA - RESPONSABILE VENDITE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17065 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17009 MANUTENZIONE CALDAIE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17057 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

16937 ADDETTO ACCOGLIENZA E PORTIERATO luogo di lavoro: TREVIGLIO

17126 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17169 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16991 OPERATORE CARRELLISTA luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

16992 OPERAIO MONTAGGIO ESPOSITORI luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

16951 SALDATORE MIG/MAG TIG luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17064 RIPARATORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VERDELLINO

17019 CUCITRICE DI CAMICERIA luogo di lavoro: URGNANO

17017 OPERAIO GENERICO METALMECC. luogo di lavoro: TREVIGLIO

17045 MECCANICO D'AUTO luogo di lavoro: URGNANO

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

17146 AUTISTA PATENTE CE CQC luogo di lavoro: CORTENUOVA

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

17120 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: CALCIO

17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

16977 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: COVO

17194 SALDATORE/ASSEMBLATORE luogo di lavoro: TICENGO

17034 EDUCATRICE luogo di lavoro: MARTINENGO

17096 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: ANTEGNATE

17026 FALEGNAME luogo di lavoro: COVO

17127 ADDETTO CARICO E SCARICO MERCI luogo di lavoro: CORTENUOVA

17078 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

17024 BARISTA luogo di lavoro: CALCIO

17172 TIROCINIO ASILO NIDO luogo di lavoro: CALCIO

17119 ADDETTO VENDITA/INSTALLAZIONE/RIPARAZIONE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

16973 CUOCO - AIUTO CUOCO - PASTICCERE luogo di lavoro: BERGAMO

17177 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE luogo di lavoro: BERGAMO

17182 ASSISTENTE EDILE RESTAURO luogo di lavoro: TORRE BOLDONE

17193 OPERAI DI CARPENTERIA luogo di lavoro: BERGAMO

17181 COORDINATORI ISPETTORI luogo di lavoro: DALMINE

16725 IMP. GRAFICA PUBBLICITARIA luogo di lavoro: TREVIOLO

17184 SVILUPPATORI INFORMATICI luogo di lavoro: GORLE

17220 COLLAUDATORE JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

17037 RIPARATORI DI VEICOLI INDUSTRIALI luogo di lavoro: TREVIOLO

15025 MANUTENTORE IMP. CARBURANTE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17136 AD. REVISIONI AUTO luogo di lavoro: BERGAMO

17101 IMP. CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

17173 ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17090 ADDETTO BONIFICHE AMIANTO luogo di lavoro: BERGAMO

17105 P.TO INDUSTRIALE/OPERAI CNC luogo di lavoro: BAGNATICA

16927 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

16481 FIORISTA ESPERTA/O luogo di lavoro: SERIATE

16625 AUTISTA PAT.C + CQC luogo di lavoro: BERGAMO

16760 OPERAI SETT. EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: BERGAMO

17174 RESPONSABILE DI PRODUZIONE luogo di lavoro: GORLE

16962 CUCITRICE luogo di lavoro: LALLIO

17139 AD. PAGHE luogo di lavoro: BERGAMO

17221 SARTA ABITI DA SPOSA luogo di lavoro: BERGAMO

16860 PERSONALE DI SALA E DI CUCINA luogo di lavoro: BERGAMO

16820 PONY PIZZA luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l'Impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

17207 SALDATORE MI MAG/ELETTRODO luogo di lavoro: VALBONDIONE

17159 MURATORE luogo di lavoro: CLUSONE

17179 MURATORE E/O LATTONIERE luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

17218 IDRAULICO OPERE FLUVIALI luogo di lavoro: CALCINATE

16917 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

17030 GEOMETRA UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: TELGATE

17021 COIBENTATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17142 IMPIEGATA CONTABILE luogo di lavoro: PONTOGLIO

17018 TIROCINANTE IMPIEGATIZIO luogo di lavoro: SARNICO

17098 OPERAIO SALDATORE ACCIAIO INOX luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

17025 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: CAPRIOLO

17031 INGEGNERE EDILE CONTABILE CANTIERE luogo di lavoro: TELGATE

16982 MANUTENTORE luogo di lavoro: CHIUDUNO

16976 ELETTRICISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16945 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16936 MECCANICO DI AUTOCARRI luogo di lavoro: VILLONGO

16933 AUTISTA PATENTE CE luogo di lavoro: VILLONGO

16877 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: PALOSCO

17038 MECCANICO/MECCATRONICO PAT.C luogo di lavoro: CAVERNAGO

17156 COMMIS DI SALA luogo di lavoro: TAVERNOLA BERGAMASCA

17150 GEOMETRA luogo di lavoro: VILLONGO

17175 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: PALOSCO

17155 CHEF DE RANG luogo di lavoro: TAVERNOLA BERGAMASCA

17192 OPERAIO TAGLIO MATERIALE luogo di lavoro: BOLGARE

17161 AIUTO PIZZAIOLO luogo di lavoro: TAVERNOLA BERGAMASCA

17104 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: BOLGARE

Centro per l'Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

17118 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17091 OPERATORE DI VENDITA luogo di lavoro: LOVERE

17063 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

17215 AIUTO PIZZAIOLO luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

17166 OPERATORE NEL REPARTO TORNERIA luogo di lavoro: BONATE SOTTO

17190 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

17212 OPERAIO GESTIONE TORNIO luogo di lavoro: PALAZZAGO

17165 TORNITORE E/O FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

17164 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

17163 OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTO luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

17162 IMPIEGATO INFORMATICO DATA ENTRY luogo di lavoro: BONATE SOPRA

17213 APPRENDISTA TORNITORE luogo di lavoro: PALAZZAGO

17211 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: MEDOLAGO

17208 APPRENDISTA FABBRO - CARPENTIERE luogo di lavoro: BREMBATE

17216 IMBIANCHINO luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

17224 PROGRAMMATORE PLC luogo di lavoro: VILLA D'ADDA

17209 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: BREMBATE

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16912 AUTISTA / ESCAVATORISTA luogo di lavoro: GORLAGO

17186 AUTISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GORLAGO

16993 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: MONTELLO

17029 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

17130 CUCITRICE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17222 OPERAIO SPECIALIZZATO SETTORE ACCIAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

16989 LAVAPIATTI luogo di lavoro: GORLAGO

17168 PASTICCERI luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17016 OPERAIO luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

16252 AUTISTA/OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17081 GEOMETRA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17080 IDRAULICO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO luogo di lavoro: MONTELLO

Centro per l'Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

16939 ADDETTO REVISIONI/GOMMISTA luogo di lavoro: SORISOLE

16883 ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC luogo di lavoro: ZOGNO

16889 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

17223 TORNITORE PLURIMANDRINO luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17183 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: ALME'

17141 MAGAZZINIERE/MANOVALE luogo di lavoro: BRACCA

17088 FALEGNAME luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

17106 CABLATORE luogo di lavoro: BRACCA

17183 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: ALME'

17035 LAVAPIATTI/CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: FUIPIANO VALLE IMAGNA

17060 FRESATORE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

17047 TORNITORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

17082 ADDETTO MONTAGGIO MOBILI luogo di lavoro: SERINA

17121 ASA/OSS luogo di lavoro: SEDRINA

16892 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE