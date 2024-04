Vailate, aumenta la Tari: "In paese propensione ad evadere la tassa"

Aumentano le tariffe per la "tassa rifiuti" a Vailate, nel 2024: ad annunciarlo è la stessa Amministrazione comunale via social, puntando il dito contro gli evasori.

Aumenta la Tari a Vailate: "Colpa dell'evasione fiscale"

«L’Amministrazione è riuscita a stabilire un incremento contenuto entro il tasso d’inflazione di fondo - ha spiegato la maggioranza via social - Occorre rilevare che c’è una propensione all’evasione della tassa (un problema non solo vailatese, ovviamente, ndr) e quindi a non concorrere alla copertura delle spese di un servizio importante e ben gestito. Tale evasione concorre all’incremento della tassazione. Inoltre lo Stato ha introdotto un suo incremento che non porta ad alcuna entrata a beneficio del Comune di Vailate: si tratta di un aumento pari a 0,1 euro per contribuente per i rifiuti pescati nel mare e pari a 1,5 euro per agevolazioni in occasione di eventi calamitosi ed eccezionali».

Gli aumenti a Vailate

Sono state pubblicate anche tabelle che indicano le variazioni previste sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche, con alcuni esempi di simulazioni per orientare la cittadinanza in attesa dell’approfondimento dell’argomento durante il prossimo Consiglio comunale. I rincari saranno modulati sui singoli nuclei familiari a cavallo del 3%. Le variazioni dell’anno 2024 rispetto all’anno 2023 sono calcolate in percentuale considerando i metri quadrati delle abitazioni.

Una famiglia di tre persone, per esempio, pagherà 2,94% in più se abita in una casa di 70 mq, del 2,92% se la casa è di 80 mq, del 2,89% se i metri quadrati sono 90 e infine 2,87% per 100 metri quadrati.

Dunque «l’evasione ha pesato sugli aumenti ma siamo riusciti a contenere l’incremento entro i limiti dell’inflazione» ha dichiarato il primo cittadino Andrea Trevisan sollevando però diversi malumori in paese, e anche in Aula non mancherà di accendersi il dibattito.