Vacanze in agriturismo? In Bergamasca tassi di occupazione all'80%

Con percentuali di occupazione intorno all'80%, in Bergamasca gli agriturismi quest'anno affrontano la stagione a testa decisamente alta. Sono oltre 15mila i posti letto disponibili in circa mille agriturismi nella nostra Regione, afferma la Coldiretti regionale in una nota sulla situazione delle strutture a inizio agosto.

Agriturismi sempre più popolati anche a Bergamo

"Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid19 – afferma la Coldiretti Lombardia – sempre più turisti, italiani e stranieri, scelgono di soggiornare in uno degli agriturismi attivi in regione. Lo scorso anno, ad esempio, gli arrivi hanno fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto al 2022 e per quest’estate si prospetta un mese di agosto molto positivo in tutte le principali aree a vocazione turistica.

Se nel Comasco e nell’alto Mantovano le strutture che offrono alloggio sono al completo – afferma la Coldiretti sulla base delle rilevazioni effettuate presso le strutture aderenti alla rete di Terranostra – si viaggia su una percentuale di occupazione intorno all’80% e oltre nelle province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Cremona e Milano, mentre siamo a circa il 70% di occupazione in media per le province di Pavia e Varese.

Un volano economico non solo per il turismo ma anche per l'enogastronomia

“L’agriturismo – afferma Tiziana Porteri, imprenditrice agrituristica a Bedizzole (Brescia) e presidente di Terranostra Brescia – non è solo uno straordinario volano economico per i nostri territori, ma rappresenta anche un potente mezzo per diffondere la cultura del buon cibo e per favorire la conoscenza delle nostre eccellenze eno-gastronomiche, oltre che un’opportunità per andare alla scoperta delle nostre bellezze naturali, culturali e dei piccoli borghi”.

Il cibo è il nostro valore aggiunto