Su Brebemi voleranno droni per monitorare il traffico da 120 metri di altezza

Droni per monitorare la sicurezza stradale sulla A35 Brebemi. Il servizio «Drone Asset and Traffic Monitoring Project» è attivo sull'autostrada già da novembre 2024, ma si è tornati a parlare in questi giorni (forse sulla «scia» in materia di droni e affini inaugurata dall'Asst Franciacorta a Iseo).

A35 Brebemi: droni per monitorare il traffico

Si tratta di un sistema avanzato di controllo e monitoraggio che consente la raccolta di informazioni in tempo reale sulle condizioni dell'infrastruttura e del traffico. Il drone (diventeranno due nei prossimi mesi) opera ad un’altezza massima di 120 metri a lato dell’autostrada ed è attivo in diversi periodi della giornata e della nottata sulle due carreggiate, in orari prestabiliti e concordati con le autorità competenti le, con la possibilità di ulteriori attività mirate in caso di necessità.