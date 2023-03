"Si abbassino le rette delle Rsa in Bergamasca: il caro energia non è più plausibile"

Abbassare le rette delle case di riposo bergamasco, dopo la diminuzione dei prezzi dell'energia che nei mesi scorsi avevano giustificato anche importanti rincari, anche nella Bassa bergamasca. Lo chiede la Cisl bergamasca, analizzando l'andamento del mercato di luce e gas.

“Dopo l’approvazione del disegno di legge per l’assistenza agli anziani, è corsa da parte delle associazioni che gestiscono le RSA alla richiesta di risorse. Per quanto ci riguarda, si inizi a restituire risorse alle famiglie, adeguando le rette delle strutture alla nuova situazione dei prezzi dell’energia, scese dai 297 euro al MWh di agosto 2022 ai 40 euro circa al MWh del mese in corso, con la previsione da parte degli esperti di un ulteriore calo nei prossimi mesi”.