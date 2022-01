Saldi al via: Antegnate Gran Shopping stupisce con tre nuove aperture

Sponsorizzato

Arrivano Arcaplanet, OdStore e Toasteria italiana. Pista di pattinaggio in galleria fino a febbraio.

Un nuovo inizio e… a gennaio apre l’anno di Antegnate Gran Shopping con rinnovato entusiasmo e con la gioia di offrire sempre ai nostri visitatori il meglio possibile, in termini di shopping e intrattenimento. Naturalmente in questo periodo dell’anno non può mancare il tradizionale appuntamento con i Saldi che, dal 5 Gennaio, prendono il via nei nostri negozi “coccolando” i clienti con tante proposte convenienti per scaldare di offerte le giornate più fredde dell’anno, con il piacere di concedersi rilassanti giornate di shopping, al calduccio della nostra accogliente Galleria.

Nuove aperture: Arcaplanet, OdStore e Toasteria italiana

Passeggiando, fra un acquisto e l’altro, non passeranno inosservate anche le nuove aperture di importanti store come Arcaplanet e OdStore e della Toasteria Italiana, subito da provare per un break goloso. Queste new entry vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta merceologica dello shopping center ancor più completa, eterogenea e di grande qualità che, insieme ai servizi per tutta la famiglia, rendono Antegnate Gran Shopping un polo commerciale di riferimento per il territorio.

Pista di pattinaggio aperta fino al 6 febbraio

Non mancano poi le occasioni di svago per tutti, con la pista di pattinaggio su ghiaccio che resterà aperta fino al 6 febbraio e per i più piccoli il trenino Ciuff Ciuff , che fino al 9 Gennaio farà viaggiare i visitatori per tutta la galleria.

Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping parte col piede giusto per soddisfare in questo nuovo anno tutta la clientela, che può comodamente raggiungerci anche utilizzando il servizio bus (linea R Bergamo/Soncino e linea T Treviglio/Calcio). Per restare sempre aggiornati su eventi e appuntamenti di Antegnate Gran Shopping è possibile consultare il sito antegnateshoppingcenter.it

Dalla sua apertura nel novembre 2009, Antegnate Gran Shopping si è affermato come il grande polo dello shopping situato sulla S.S. 11, con un bacino territoriale di riferimento che interessa trasversalmente le provincie di Bergamo, Brescia e Cremona. Oltre alle ancore fortemente attrattive (Bennet, Zara, H&M, Trony, Sportland e McDonald’s), la galleria può contare su una proposta moda di altissima qualità, nella quale si distinguono numerosi brand italiani e internazionali (OVS, Benetton, Guess, Jack & Jones, Conbipel, Bershka, Pepco, ODStore, Arcaplanet etc.). Altrettanto completa è l’offerta dei servizi per tutta la famiglia, tra i quali si distinguono la farmacia comunale, il distributore Q8 easy, lo studio dentistico, il negozio per animali, un’area food di qualità e una grande area bimbi. La proprietà del Centro Commerciale fa capo a Iniziativa Tredici srl, mentre la gestione è affidata a Cushman & Wakefield.