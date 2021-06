Regione Lombardia conferma la misura "Nidi gratis", stanziati 10 milioni di euro

La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha approvato una delibera che stanzia 10 milioni di euro per la misura "Nidi Gratis", che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici o privati ammessi.

"Attraverso questo finanziamento - dichiara l'assessore Alessandra Locatelli - Regione Lombardia prosegue il suo impegno nel sostenere concretamente le famiglie, in particolare quelle in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il reinserimento, in particolare delle mamme, nel mercato del lavoro".