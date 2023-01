Prezzi di benzina e diesel, ecco dove risparmiare nella Bassa

Sono saliti, come previsto, e non di poco i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise deciso dal Governo. E se c'è stato qualche "ritocco al ribasso", rispetto ai primi giorni dell'anno, restano alti i costi al litro anche dopo il calo di mercoledì delle quotazioni internazionali del petrolio (quotazioni tornate poi a salire giovedì e venerdì, in particolare sul diesel). Ma quanto, e soprattutto dove, si può risparmiare qualche centesimo, nella nostra zona?

Benzina e diesel, i prezzi nella Bassa bergamasca e nell'Alto cremasco

In questa pagina abbiamo fatto il punto sui prezzi praticati per benzina e diesel nella Bassa bergamasca e nell'Alto cremasco. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica infatti ogni giorno un database con i prezzi applicati da tutte le pompe d'Italia. Non tutti i distributori aggiornano il prezzo quotidianamente, ma quelli che abbiamo estrapolato sono i più recenti comunicati dai gestori, e tutti relativi al più tardi a lunedì della scorsa settimana (2 gennaio). I più aggiorniati sono invece relativi alla giornata di ieri, domenica 8. I carburanti presi in considerazione sono la benzina e il gasolio semplici, e i prezzi si riferiscono al "self service".

Il prezzi a Treviglio

A Treviglio, ad esempio, per un litro di benzina si va dai 1,779 euro delle pompe bianche di viale Merisio e di via Calvenzano, fino agli 1,847 di viale Manzoni. Il litro di gasolio invece passa da 1,839 di viale Merisio, fino agli 1,889 euro al litro in viale Col di Lana. Variazioni minime, ma che sul "pieno" possono fare una piccola differenza.

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

Il taglio delle accise sui carburanti

Il Governo Meloni ha deciso di cancellare lo sconto che da marzo permetteva di risparmiare 30,5 centesimi al litro ogni volta che ci fermavamo a fare il pieno. A novembre il taglio era passato da 30,5 a 18 centesimi, mentre con il 2023 il carburante è tornato a prezzo pieno, superando gli 1,8 euro al litro per il self e in alcuni casi i 2 euro al litro per il servito.