Occasioni di Primavera: tante novità da scoprire per tre settimane

Colorato dalle belle fioriture primaverili, il Franciacorta Village offre più di uno spunto per una giornata di shopping in totale relax, sicurezza e all’aria aperta: da lunedì 10 maggio fino al 28 maggio una promozione della durata di 3 settimane (esclusi i weekend) accoglierà i tanti visitatori che vogliono concedersi una giornata shopping tutta per loro.

Occasioni di Primavera fino al 28 maggio al Franciacorta Village

Occasioni di Primavera, questo il titolo dell’iniziativa, prevede infatti con sconti molto forti, fino al -50% su articoli selezionati nei negozi aderenti. Con i suoi 190 negozi di noti brand italiani ed internazionali, Franciacorta Village è la meta ideale per uno shopping slow; un vero e proprio borgo degli acquisti, dove eleganti boutique offrono le proprie collezioni per uomo, donna e bambini a prezzi decisamente vantaggiosi con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

Tante novità da scoprire al Village: la nuova insegna Fracomina è senz’altro un brand declinato al femminile da visitare. Recentemente aperto al Village, le collezioni Fracomina nascono dalla volontà di accompagnare ogni donna in un personalissimo viaggio fatto di eleganza e quotidianità. Collezioni ampie e trasversali dal gusto made in Italy ma con contaminazioni internazionali. Fracomina incarna la voglia di esaltare la naturale bellezza di ogni donna e di seguirne l’evoluzione storica; la trasversalità delle collezioni sono il punto di forza di una collezione indicata sia per un pubblico giovane e trendy che per una clientela con gusti minimal chic. E per accontentare anche le più piccole che strizzano l’occhio ai look della mamma è stata creata la linea ad hoc Fracomina Mini. Anche il denim Fracomina è nel dna di questo giovane brand, una linea jeans apprezzata per versatilità e vestibilità e contraddistinta da applicazioni di strass e paillettes che la rendono iconica.

Da scoprire in piazza il rinnovato store Piquadro che ha aggiunto alla propria insegna di pelletteria e valigeria il noto brand toscano The Bridge. Lo spazio The Bridge al Franciacorta Village parla del prodotto grazie a un arredamento di design, senza vezzi ma ricco di dettagli e studiato nei minimi particolari per valorizzare le collezioni di borse ed accessori. The Bridge è un viaggio che dura da cinquant’anni; è un ponte che si rinnova unendo tradizione e contemporaneità, nostalgia e joie de vivre, vintage e anima green. È una storia di materiali eccellenti e lavorazioni sapienti: borse e accessori caratterizzati dall’eleganza naturale e senza tempo del cuoio italiano pieno fiore, conciato al vegetale e lucidato fino a diventare morbido e incredibilmente luminoso. I materiali ed i brand Piquadro-The Bridge sono diversi e apparentemente in contrasto tra loro, ma insieme rimandano un concept di grande eleganza e freschezza stilistica.

L’importante refit dello storico punto vendita Guess non potrà sfuggire ai clienti affezionati del Franciacorta Village. La jeans company, nota e commercializzata nei principali department store del mondo, ha infatti effettuato un restyling completo del proprio punto vendita di via Romanino su una superficie commerciale di oltre 570 mq. Dal pavimento in gres porcellanato, agli arredi essenziali, dall’illuminazione all’area cassa illuminata da un grande lightbox, il tutto per rendere il rinnovato store di Guess l’indirizzo giusto per chi ama uno stile metropolitano, giovane e grintoso. Collezioni donna, uomo, jeans, borse, orologi, scarpe ed accessori per un total look Guess in cui non può mancare il corner kids. La boutique Roberto Cavalli ha aperto direttamente sulla piazza del Village; 5 grandi vetrine propongono i total look del noto brand fiorentino con collezioni uomo/donna complete di calzature ed accessori. La boutique si presenta con una forte personalità ed elementi decorativi ricorrenti, come la carta da parati a stampa animalier zebrata e pareti dal colore bianco e nero che ben incarnano l’eleganza moderna del mondo Cavalli. Lo spazio, accuratamente progettato per dare risalto alle varie categorie di prodotto, ospita le collezioni del prêt-à-porter femminili e maschili delle linee Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class e prodotti in licenza come occhiali e orologi. Roberto Cavalli celebra con un glamour moderno e versatile uno stile di vita lussuoso e gioioso.

Moltissime sono dunque le occasioni di shopping e anche le promozioni attuate dai negozi estremamente vantaggiose in questo periodo dell’anno. Passeggiare tranquillamente e in tutta sicurezza per le vie del Franciacorta Village è il modo migliore per ritrovare i propri store preferiti e recuperare il gusto dello shopping “slow”. Ricordiamo a titolo puramente indicativo ancora alcuni brand tra le tantissime insegne presenti al centro: per le collezioni sportive Nike, Under Armour, Adidas, The North Face, k-Way, Timberland, Rossignol, Salomon, Dolomite…; per la donna oltre la già citata novità di Fracomina, Patrizia Pepe, Pinko, Twin-Set, Flavio Castellani, Liviana Conti, Cinzia Rocca, Elena Miro’, L’Autre Chose…; per le calzature ed accessori Fratelli Rossetti, Furla, Trussardi, Pollini, Borbonese, Braccialini…; per l’uomo Boggi, Liu Jo Uomo, Billionaire, Brooks Brothers e potremmo continuare ancora con un lungo ed attraente elenco. Tra le unicità che caratterizzano il Franciacorta Village vogliamo qui ricordare: “Experience 1000 Miglia”, dedicato alla celebre gara di auto storiche che espone cinque splendide classic car ed alcune memorabilia della corsa. Da non perdere anche “Franciacorta Wine Experience”, il nuovo concept store in cui degustare i pregiati vini che hanno reso Franciacorta famosa nel mondo. Il Franciacorta Village propone un’esperienza di shopping a tutto tondo; una condivisione di passione, stile, moda ed eleganza che potremmo riassumere nel mood distintivo “Dolce Vita”.