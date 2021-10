Nidi gratis, lunedì apre il bando per l'azzeramento delle rette

Aprirà lunedì 18 ottobre il bando regionale per accedere la misura Nidi gratis, attraverso la quale Regione Lombardia, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, intende azzerare le rette a carico delle famiglie per i nidi e i micronidi pubblici o privati.

Il finanziamento è destinato ai genitori con Isee ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro, ma anche a persone con Isee minori nel caso in cui il Comune lo richieda per l'applicazione della retta. La retta mensile, inoltre, dovrà essere superiore all'importo rimborsabile da Inps, pari a 272,72 euro.

"Attraverso questa misura Regione Lombardia - ha dichiarato Alessandra Locatelli l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - prosegue il suo impegno nel sostenere concretamente le famiglie lombarde, con particolare attenzione ai nuclei in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo così ai bisogni di conciliazione vita-lavoro. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, anche quest'anno rinnoviamo una misura che negli anni ha aiutato tantissime famiglie, in quanto ha favorito la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle mamme. Le domande ammesse per il 2020/2021 sono state 6.452 e anche l'adesione da parte dei Comuni lombardi quest'anno è notevolmente incrementata".