Aumenta il prezzo delle case nel centro storico e sui viali, ma anche nella prima "corona" fuori dalla circonvallazione interna. Scendono invece le quotazioni per le zone un po' più periferiche. Questo il trend del mercato immobiliare a Treviglio nell'ultimo anno, secondo i dati dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

Mercato immobiliare, i dati dell'Osservatorio per Treviglio e la Bassa

Che anche per quest'anno disegna una Bassa immobiliare a due velocità, in cui Treviglio "la fa da padrone" con prezzi al metro quadrato anche quasi tre volte superiori a quelli dei più piccoli Comuni della Bassa orientale.

L’Osservatorio immobiliare

Lo spaccato emerge dai dati pubblicati dal Fisco, che semestralmente aggiorna un enorme database contenente i «prezzi medi» delle compravendite registrate in ciascuna area. È l’Osservatorio del Mercato immobiliare, che analizza ed elabora i dati relativi alle vendite reali registrate nel corso di ogni semestre. Comune per Comune e zona per zona. Oppure - per i Comuni più piccoli - effettua una stima del valore medio degli immobili, su base statistica.

Il risultato è un’enorme tabella che per ogni zona indica (mediamente, bene specificarlo) un range entro il quale ci si aspetta di trovare con più probabilità il vero prezzo «di mercato» al metro quadrato di un’abitazione. In questa pagina abbiamo pubblicato i valori centrali tra i due estremi della forbice indicata dall'Agenzia, analizzando in particolare i valori di tre possibili immobili. Nella prima colonna c'è il valore medio al metro di un'abitazione in buono stato ma non di nuovissima realizzazione. Nella seconda, quella di un'abitazione del mercato "economico", sempre non nuova. Nel terzo, il valore di una villa o villetta nelle stesse condizioni. Nell'ultima colonna, invece, il valore di un locale con destinazione di negozio.

Cosa cambia rispetto all'anno scorso

Analizzando le differenze di prezzi tra il secondo semestre del 2023 (l'ultimo dato disponibile) e il secondo semestre del 2022, è soprattutto a Treviglio che si rilevano le principali variazioni. Nel centro e nei viali della circonvallazione, il prezzo medio per un'abitazione media passa in un anno da 1800 euro al metro a 1875. Ancora più importate l'aumento nella zona della prima corona (es: le zone di via XX settembre, via Montegrappa, via Buonarroti e via De Gasperi) dove si passa dai 1725 ai 1875 euro. Scendono invece da 1525 a 1450 euro al metro quadrato i prezzi medi stimati dall'Osservatorio nelle zone più esterne (Fascia B3, per esempio via del Bosco, Leonardo da Vinci, Trieste, Machiavelli, Foscolo, Redipuglia, viale V.Veneto, Verdi e zona Cimitero).

A Caravaggio e Romano

Diversa la dinamica di Caravaggio, dove invece i prezzi del centro storico tendono a scendere: si passa da 1250 a 1150 euro al metro quadrato, per un'abitazione della nostra prima tipologia. Aumentano invece i prezzi nella zona a nord del centro.

Idem a Romano: segna una flessione il mercato del centro storico (da 1400 a 1300 euro al metro), mentre aumentano i costi per gli immobili nella prima corona attorno alla circonvallazione (Ospedale, Stadio San Defendente, zona Cimitero, Via Balilla) e ai Cappuccini.

Il resto della Bassa

In generale, i dati del 2023 confermano la solita Bassa a due velocità. Fuori dal capoluogo Treviglio e da Romano di Lombardia, i prezzi crollano man mano che ci si sposta verso est, verso la Calciana. È Pumenengo in particolare il paese più economico: per un appartamento medio in centro, secondo l'Agenzia delle entrate possono bastare 755 euro al metro quadrato. Ancora meno se ci spostiamo nella zona esterna di Fontanella.

