L'Halloween dell'Antegnate Gran Shopping

Già da anni ormai, anche in Italia, Halloween è entrato a tutti gli effetti a far parte delle festività più popolari e attese soprattutto dai bambini (ma non solo!). E naturalmente anche il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping si fa trovare pronto anche in questa occasione ad offrire una proposta d’intrattenimento alla clientela più giovane, che sarà… “stregata dal divertimento”.

Una strega (dello shopping) all'Antegnate Gran Shopping

E a proposito di streghe, forse non sapete che secondo una vecchia credenza popolare, se la notte di Halloween si indossano i vestiti alla rovescia e si cammina all'indietro, si vedrà… una strega! Gli Halloween Party sono sempre più frequenti e curati nei dettagli e non è da meno Antegnate Gran Shopping che quest’anno si fa davvero… in quattro! E non è un modo di dire, perché proprio quattro saranno le giornate dedicate a festeggiamenti… “da paura”.

Da domani animazioni per tutti

Dal 28 al 31 ottobre sono tante le animazioni per i più piccoli in programma: tutti i giorni, in piazza Bergamo sarà attiva la postazione del truccabimbi, mentre in piazza Milano, oltre al truccabimbi, si susseguiranno degustazione di zucchero filato, baby dance, sfilata in maschera e i laboratori creativi, dove i bambini potranno divertirsi a realizzare fantasiose ghirlande a tema e i puffy ghost, soffici e teneri fantasmini fatti con i batuffoli di cotone. Le animazioni si svolgono dalle 16 e sono a ingresso libero.

