Le offerte di lavoro della settimana nella Bassa e in tutta la provincia di Bergamo

Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.

Ecco l'elenco dettagliato delle offerte aggiornate al 6 marzo

Centro per l'Impiego di Treviglio

19255 ADD. FRONT OFFICE luogo di lavoro: VERDELLO

19093 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: PAGAZZANO

18978 ADD. CONTABILE luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

18970 ADD. STIRATURA INDUSTRIALE luogo di lavoro: URGNANO

19105 IMPIEGATO LOGISTICO luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

19300 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18990 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

19101 CONDUCENTE DI AUTOBUS luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

18996 ADDETTO AL TAGLIO VETRO luogo di lavoro: VERDELLO

19075 OPERAIO TORNITORE luogo di lavoro: URGNANO

19066 TECNICO INSTALLATORE luogo di lavoro: BOLTIERE

19340 OPERTORI DI LEVA CIVICA - SOCIO ASSISTENZIALE luogo di lavoro: TREVIGLIO

19366 PROGRAMMATORE PLC luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19060 ADD. AMMINISTRAZIONE luogo di lavoro: TREVIGLIO

19025 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19033 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

19036 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: LURANO

19037 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: LURANO

19367 ADD. CONTABILITA' luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19213 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: VERDELLINO

18721 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

19156 CONTABILE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18847 MECCANICO AUTORIPARATORE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

19160 TIROCINANTE ADDETTO PASTICCERIA luogo di lavoro: MOZZANICA

19185 ADD. CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CALVENZANO

19113 RECEPTIONIST D'HOTEL luogo di lavoro: BOLTIERE

18711 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19341 OPERATORI DI LEVA CIVICA - SEGRETARIATO SOCIALE luogo di lavoro: TREVIGLIO

19344 RECEPTIONIST luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18924 MANUTENTORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

19350 CAPPOTTISTA luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

18136 OPERAI EDILI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

19115 MAITRE DI RISTORANTE luogo di lavoro: BOLTIERE

19114 PORTIERE NOTTURNO D'HOTEL luogo di lavoro: BOLTIERE

19049 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia

19311 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19315 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19318 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: BARIANO

19319 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: CALCIO

19320 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19176 POSATORE ARREDI luogo di lavoro: GHISALBA

19175 IMPIEGATO/A CONTABILE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19120 IMPIEGATO/A CONTABILE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19209 ADDETTO PORTINERIA luogo di lavoro: CORTENUOVA

19086 IMPIEGATO/A TECNICO luogo di lavoro: GHISALBA

19109 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19353 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

19088 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: BARBATA

19085 GEOMETRA DI CANTIERE luogo di lavoro: GHISALBA

19146 SALDATORE luogo di lavoro: PONTOGLIO

19303 ADDETTO PICKING luogo di lavoro: CORTENUOVA

19228 MURATORE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

19226 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: ANTEGNATE

19308 CAMERIERE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'Impiego di Bergamo

19229 RESPONSABILE PUNTO VENDITA luogo di lavoro: BERGAMO

19269 RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA luogo di lavoro: CURNO

19059 ESCAVATORISTA RAGNISTA luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

19069 OPERAIO MONTATORE STRUTTURE luogo di lavoro: BERGAMO

19074 TECNICO POST VENDITA luogo di lavoro: BERGAMO

19343 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: BERGAMO

19200 ADDETTI RISTORAZIONE AEROPORTO ORIO AL SERIO luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

19121 SVILLUPPATORE DESKTOP luogo di lavoro: GORLE

19132 GEOMETRA DISEGNATORE AUTOCAD 2D luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

19133 DISEGNATORE MECCANICO 3D luogo di lavoro: GRASSOBBIO

19189 TECNICO COMMERCIALE JUNIOR SETTORE ELETTRICO/ELETTRONICO luogo di lavoro: SERIATE

19190 GOMMISTA luogo di lavoro: BERGAMO

19192 CONSULENTE AZIENDALE luogo di lavoro: BERGAMO

19248 OPERAIO CABLATORE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

19196 OPERAIO JUNIOR LEGNO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

19278 VERNICIATORE luogo di lavoro: BAGNATICA

19361 SABBIATORE luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

19271 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: SERIATE

19342 ADETTO/A CUCITRICE luogo di lavoro: LALLIO

19258 OPERATORI DI LEVA CIVICA - SUPPORTO OPERATORI RSA luogo di lavoro: STEZZANO

19259 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE luogo di lavoro: BERGAMO

19260 OPERATORI DI LEVA CIVICA- SOCIO ASSISTENZIALE luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

19291 PIASTRELLISTA POSATORE luogo di lavoro: SERIATE

19274 ELETTRICISTA luogo di lavoro: CURNO

19289 MONTATORE ARREDAMENTI luogo di lavoro: TORRE DE' ROVERI

19275 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

19277 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: CURNO

19282 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: LALLIO

19195 BANCONISTA MACELLERIA/PESCHERIA luogo di lavoro: BERGAMO

18295 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

18968 PROGETTISTA ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: TREVIOLO

18425 IMPIEGATA/O CONTABILE STUDI luogo di lavoro: BERGAMO

19372 BARISTA luogo di lavoro: BERGAMO

18809 MECCANICO AUTORIPARATORE luogo di lavoro: BERGAMO

18267 TORNITORE CNC luogo di lavoro: GRASSOBBIO

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

18984 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE luogo di lavoro: SERIATE

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI luogo di lavoro: LEVATE

18439 MANUTENTORE CANCELLI luogo di lavoro: BERGAMO

18589 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

19024 PROGRAMMATORE AUTOMAZIONE PLC luogo di lavoro: BRUSAPORTO

19027 MANUTENTORE CONDIZIONATORI luogo di lavoro: BERGAMO

18526 IDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte

19238 MAGAZZINIERE MULETTISTA luogo di lavoro: CHIUDUNO

19165 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: CALCINATE

18856 CARPENTIERE METALLICO luogo di lavoro: BOLGARE

19309 OPERATORI LEVA CIVICA luogo di lavoro: SARNICO

18863 IDRAULICO DI CANTIERE luogo di lavoro: CALCINATE

19307 OPERATORI LEVA CIVICA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18965 CAMIONISTA luogo di lavoro: CAPRIOLO

19214 FIORISTA CON ESPERIENZA luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

19187 RESPONSABILE VIVAIO luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

19116 PERITO MECCANICO (MECCATRONICO) luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

19283 SABBIATORE/VERNICIATORE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

19220 OPERAIO luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

19145 OPERATORE CNC - ALESATURA luogo di lavoro: CALCINATE

18901 TECNICO ELETTRONICO luogo di lavoro: TELGATE

19023 AUTISTA PAT. C CON CQC luogo di lavoro: VILLONGO

18986 MAGAZZINIERE PAT. C luogo di lavoro: CHIUDUNO

19022 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VILLONGO

19090 TIROCINANTE IMPIEGATIZIO luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

19091 TORNITORE CNC luogo di lavoro: VIADANICA

Centro per l'Impiego di Lovere

18740 MANUTENTORE ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18608 ALESATORE/TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

18772 PERITO TERMOTECNICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18738 MANUT. TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18741 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18828 OP.IDRAULICO/OP.GENERICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

19148 CAPPOTTISTA luogo di lavoro: GIANICO

19031 2 MAGAZZINIERI luogo di lavoro: LOVERE

19112 OPERAIO-CARPENTIERE luogo di lavoro: PISOGNE

19117 SALDATORE TIG/EL./FILO luogo di lavoro: DARFO BOARIO TERME

19118 2 CARPENTIERI MET. luogo di lavoro: DARFO BOARIO TERME

18979 2 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18977 FALEGNAME INST./MANUTENTORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

18867 AUTISTA C + CQC luogo di lavoro: ARTOGNE

19147 CARTONGESSISTA luogo di lavoro: GIANICO

19151 STUCCATORE GESSISTA luogo di lavoro: GIANICO

18885 CARPENTIERE/SALDATORE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

19032 2 AUTISTA PAT. B luogo di lavoro: LOVERE

19119 2 SALDATORI TIG luogo di lavoro: DARFO BOARIO TERME

19144 AIUTO MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro

18377 OPERAIO luogo di lavoro: BOTTANUCO

19204 PRODUCT MANAGER - ANALISI MERCATO PER SVILUPPOCOMMERCIALE luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18345 GEOMETRA luogo di lavoro: BOTTANUCO

19262 APPRENDISTA luogo di lavoro: PRESEZZO

19261 IDRAULICO luogo di lavoro: VILLA D'ADDA

19257 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLA D'ADDA

19210 OPERATORE MACCHINE CNC luogo di lavoro: BARZANA

19205 APPRENDISTA POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: BARZANA

19203 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

19263 TORNITORE CNC luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

19206 OPERATORE RISTORAZIONE VELOCE luogo di lavoro: AMBIVERE

19336 TORNITORE luogo di lavoro: PRESEZZO

19334 MURATORE luogo di lavoro: MEDOLAGO

19335 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: PRESEZZO

19264 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI luogo di lavoro: PALAZZAGO

19201 SVILUPPATORE SOFTWARE EMBEDDED luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

19399 IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA' luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

19393 MECCANICO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

19395 ADDETTO INSTALLAZIONE TAPPARELLE/PERSIANE luogo di lavoro: BREMBATE

19392 TIROCINANTE MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario

19223 INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI SU VEICOLI - ELETTRAUTO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

19078 IMPIEGATA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

19134 IMPIEGATO ACQUISTI E BACK OFFICE COMMERCIALE luogo di lavoro: CENATE SOPRA

19135 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CENATE SOPRA

18729 OPERAIO LATTONIERE E MURATORE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18945 FRESATORE/ ALESATORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19251 OPERAIO ADDETTO AL LABORATORIO E PREPARAZIONE COLORI luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19296 SEGRETARIO E RECEPTIONIST luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

19225 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE MECCANICA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

19295 CAPO RICEVIMENTO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

19193 CUCITRICE / CUCITORE luogo di lavoro: GORLAGO

19212 TIROCINIO COME OPERATORE CONTABILE luogo di lavoro: CASAZZA

16950 N. 2 OPERAI IDRAULI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO luogo di lavoro: MONTELLO

19294 BARMAN luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18334 OPERAIO GENERICO DI OFFICINA MECCANICA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

19293 CUOCO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18516 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: MONTELLO

19222 OPERAIO MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

Centro per l'Impiego di Albino

19233 BADANTE CONVIVENTE luogo di lavoro: NEMBRO

19360 ADDETTO CARICO/SCARICO E CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: NEMBRO

19232 CUCITRICE luogo di lavoro: PEIA

19290 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

19287 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: PEIA

19284 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: VERTOVA

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it