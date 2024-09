Le offerte di lavoro della settimana nella Bassa: 33 posizioni aperte

Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.

Centro per l'Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

22039 MONTATORE DI MOBILI luogo di lavoro: TREVIGLIO

21793 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

21907 TECNICO INSTALLAZIONE IMPIANTI - TRASFERTISTA luogo di lavoro: PALAZZO PIGNANO

21238 OPERAI EDILI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

21775 POSATORE SERRAMENTI IN ALLUMINIO luogo di lavoro: VERDELLO

22044 ADD. PORTINERIA luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

21737 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ARCENE

21736 PIZZAIOLO ESPERTO luogo di lavoro: ARCENE

21735 CAMERIERE/A luogo di lavoro: ARCENE

21929 OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC luogo di lavoro: CARAVAGGIO

21729 FALEGNAME SENIOR luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

21794 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

22110 ADD. PRODUZIONE MAGLIERIA luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

21684 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: URGNANO

21678 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

21589 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: SPIRANO

22012 POSATORE INFISSI luogo di lavoro: VERDELLO

22014 ADD. MAGAZZINO luogo di lavoro: CASIRATE D'ADDA

22034 ADD. AMMINISTRAZIONE luogo di lavoro: CISERANO

21734 IDRAULICO JUNIOR luogo di lavoro: COMUN NUOVO

22089 AUTISTA CONSEGNATARIO luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

21812 MACELLAIO/MACELLATORE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

22047 LEVA CIVICA-SUPPORTO EDUCATORI luogo di lavoro: TREVIGLIO

21982 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

21925 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

21854 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

21994 RECEPTIONIST D' ALBERGO luogo di lavoro: TREVIGLIO

21891 ASA/OSS luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

22116 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: CORTENUOVA

22084 TIROCINIO BARISTA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

22103 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

22086 BARISTA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

22105 APPRENDISTA POSATORE TENDE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it

22030 PARRUCCHIERE/A luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

22025 OPERAIO IDRAULICO luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO

22114 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: CENE

22112 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO

22041 APPRENDISTA MANOVALE EDILE luogo di lavoro: VERTOVA

22027 ESTETISTA luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

Centro per l'Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

22117 TIROCINANTE MAGAZZINIERE luogo di lavoro: BERGAMO

22082 FALEGNAME SENIOR E JUNIOR luogo di lavoro: CURNO

22077 AUTORIPARATORI SENIOR E JR luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

22061 AUTISTA PATENTE E luogo di lavoro: BERGAMO

22056 CUOCO/A luogo di lavoro: SERIATE

22055 AUTISTA MAGAZZINIERE PAT C luogo di lavoro: BERGAMO

21959 APPRENDISTA MANUTENZIONE CALDAIE luogo di lavoro: BERGAMO

21976 IMP. AUTONOLEGGI SU TURNI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

22049 PARRUCCHIERA/E luogo di lavoro: BERGAMO

22083 TIROCINANTE SERVIZI AL LAVORO E FORMAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

21983 ADD. PULIZIE CON PATENTE B E AUTO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

21930 TECNICO MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

21999 OPERATORI AEROPORTUALI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

22000 ESTETISTA CON QUALIFICA luogo di lavoro: BERGAMO

22016 OPERAI TECNICI INSTALLATORI luogo di lavoro: BERGAMO

22017 APPRENDISTA CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

21978 CAMERIERA/E SERVIZIO COLAZIONI luogo di lavoro: BERGAMO

21791 IDRAULICO TUBISTA luogo di lavoro: LEVATE

21933 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

21911 DISEGNATORE CAD PREVENTIVISTA luogo di lavoro: BERGAMO

22097 OPERAIO SEGNALETICA STRADALE luogo di lavoro: GORLE

21878 INSTALLATORI IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

22092 STORE MANAGER ABBIGLIAMENTO luogo di lavoro: STEZZANO

21848 FALEGNAME luogo di lavoro: TORRE DE' ROVERI

22091 TIROCINANTE GASTRONOMIA luogo di lavoro: BERGAMO

21868 GIARDINIERE luogo di lavoro: SERIATE

21745 DISEGNATORE TECNICO JUNIOR luogo di lavoro: ZANICA

21742 TIROCINANTE ADDETTO VENDITE E MAGAZZINO luogo di lavoro: BERGAMO

21879 ADDETTO/A CONTABILITA' luogo di lavoro: BERGAMO

21711 CORSO PATENTE D CONDUCENTE DI AUTOBUS luogo di lavoro: BERGAMO

21616 IMPIEGATO TECNICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI luogo di lavoro: BERGAMO

21501 PROGETTISTA MODELLATORE TEKLA BIM SPECIALIST luogo di lavoro: BAGNATICA

21497 ASA/OSS luogo di lavoro: BERGAMO

21910 IMPIEGATO TECNICO CANTIERI luogo di lavoro: SERIATE

21834 RESPONSABILE RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l'Impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

21985 APPRENDISTA CARPENTIERE luogo di lavoro: VILLA D'OGNA

21845 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: ARDESIO

21964 IMBIANCHINO luogo di lavoro: PARRE

21952 STIRATRICE luogo di lavoro: PARRE

21951 CUCITRICE luogo di lavoro: PARRE

22069 APPRENDISTA GOMMISTA /APPRENDISTA MECCANICO luogo di lavoro: ROVETTA

21992 TESSITORE/TRICE luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

21858 TECNICO INSTALLATORE JUNIOR luogo di lavoro: BRESCIA

21995 ADDETTI PULIZIE luogo di lavoro: VILLONGO

21943 OPERATORE PLURISERVIZIO luogo di lavoro: ERBUSCO

22005 RESPONSABILE GESTIONE PERSONALE luogo di lavoro: VILLONGO

21903 ATTREZZATORE/PROGRAMMATORE luogo di lavoro: CHIUDUNO

21922 CAMIONISTA luogo di lavoro: CHIUDUNO

21908 OSS/ASA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

21977 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

22045 AUTISTA PATENTE C CON CQC luogo di lavoro: CHIUDUNO

22059 OPERATORI DI MAGAZZINO luogo di lavoro: TELGATE

22078 APPRENDISTA IMPIEGATO QUALITA' luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

22037 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO luogo di lavoro: TAVERNOLA BERGAMASCA

22043 FALEGNAME JUNIOR luogo di lavoro: CHIUDUNO

22046 ADDETTA ELABORAZIONE PAGHE luogo di lavoro: SARNICO

22042 TIROCINANTE VERNICIATORE JUNIOR luogo di lavoro: CHIUDUNO

Centro per l'Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

21960 TECNICO-GEOMETRA luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

21762 CARPENTIERE SALDATORE luogo di lavoro: LOVERE

22087 DISEGNATORE UFF.TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

21717 OPERAIO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

21895 RAGIONIERA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

22088 RESPONSABILE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

22067 FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

22029 CAPO CANTIERE luogo di lavoro: MAPELLO

21988 CUCITORE A MACCHINA luogo di lavoro: PADERNO D'ADDA

22104 ADDETTO PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE MERCI luogo di lavoro: BONATE SOTTO

22106 ADDETTO CONFEZIONAMENTO DETERGENTI luogo di lavoro: CHIGNOLO D'ISOLA

22107 OPERATORE DI CATENE DI MONTAGGIO luogo di lavoro: CARVICO

22031 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: MAPELLO

22024 ADDETTO/A SERIZI DI PULIZIA luogo di lavoro: AMBIVERE

22019 DISEGNATORE MECCANICO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

21906 ESTETISTA luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

21342 SALDATORE A TIG INOX E LAMIERISTA luogo di lavoro: ENTRATICO

22098 STAGISTA OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: GORLAGO

21799 CUCITORE / CUCITRICE luogo di lavoro: GORLAGO

21866 IMPIEGATO ACQUISTI E BACK OFFICE luogo di lavoro: CENATE SOTTO

21865 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CENATE SOTTO

22101 PROGRAMMATORE DI MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: GORLAGO

22115 ADDETTO AL RITIRO CAMPIONI ED ALLA LOGISTICA luogo di lavoro: ENTRATICO

21488 ADDETTO AI CAMPIONI ED ALLA LOGISTICA luogo di lavoro: ENTRATICO

22015 OPERAIO MISCELATORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

21935 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: BERZO SAN FERMO

21961 ADDETTO PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI PRELIEVO luogo di lavoro: ENTRATICO

Centro per l'Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

22081 PARRUCCHIERA/E luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

22073 CUOCO O AIUTO CUOCO luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

22071 ELETTRICISTA/APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

21944 TECNICO AUTOMAZIONE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

22111 ADD. BACK OFFICE luogo di lavoro: ALME'

21954 ATTREZZISTA CENTRI LAVORO luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

22053 ELETTRICISTA MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ALME'

21991 APPRENDISTA TUBISTA/CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: BERBENNO

22095 TUTTOFARE DI OFFICINA luogo di lavoro: SEDRINA

21804 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: BRACCA

22052 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

22051 AUTISTA AUTOCARRO/AUTOBETONIERA luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

22050 GEOMETRA luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

22109 ADDETTO ASSEMBLAGGIO/CABLAGGIO luogo di lavoro: VALBREMBO

21998 OPERAIO SALDATORE luogo di lavoro: COSTA DI SERINA

22048 MURATORE/MANOVALE luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

21725 DOCENTE DI INFORMATICA luogo di lavoro: ZOGNO