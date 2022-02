Lavoro: ecco le offerte della settimana in provincia di Bergamo, 51 nella Bassa

Economia

Sono 51 le posizioni aperte nella Bassa bergamasca.

Stai cercando lavoro? Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Bergamo, Treviglio, Romano, Grumello del Monte, Lovere e Zogno. Nella Bassa bergamasca questa settimana sono 51 le posizioni aperte, nell'elenco aggiornato oggi lunedì 31 dicembre 2022.

Le posizioni aperte al Centro per l'impiego

Di seguito, ecco tutte le offerte, comprensive di codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti previsti dal bollettino, basta inviare una mail al Centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile dal nostro sito qui) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

• 16005 IDRAULICO SENIOR/JUNIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

• 16545 CONTROLLO QUALITA' luogo di lavoro: CISERANO

• 16542 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

• 16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: PAGAZZANO

• 16573 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: DOVERA

• 16423 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: INZAGO

• 16387 POSATORE DI PAVIMENTI luogo di lavoro: URGNANO

• 16381 PROGRAMMATORE ATTREZZISTA luogo di lavoro: LURANO

• 16378 TORNITORE luogo di lavoro: LURANO

• 16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

• 16235 CARTOTECNICA GENERICA luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

• 16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16213 AUTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16717 ASSISTENTE AMM.VA /ACQUISTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16773 BANCONISTA/SALUMERIA luogo di lavoro: CRESPIATICA

• 16771 ADDETTA CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CRESPIATICA

• 16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16575 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16859 IMPIEGATA CONTROLLO QUALITA' luogo di lavoro: VERDELLINO

• 16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

• 16726 TIROCINANTE AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16799 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: POZZO D'ADDA

• 16720 GEOMETRA SENIOR DI CANTIERE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

• 16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR luogo di lavoro: CANONICA D'ADDA

• 16634 MONTATORE DI ARREDI luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16583 OP. PRODUZIONE STAMPI ALLUMINIO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

• 16991 OPERATORE CARRELLISTA luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

• 16992 OPERAIO MONTAGGIO ESPOSITORI luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

• 16656 INSTALLATORE/CABLATORE luogo di lavoro: CISERANO

• 16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16639 GIARDINIERE luogo di lavoro: LURANO

• 16937 ADDETTO ACCOGLIENZA E PORTIERATO luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16724 GUARDIA GIURATA luogo di lavoro: TREVIGLIO

• 16630 DISEGNATORE CAD TIROCINANTE luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

• 16951 SALDATORE MIG/MAG TIG luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

• 16895 TECNICO GEOMETRA luogo di lavoro: COVO

• 16763 APPRENDISTA SERRAMENTISTA luogo di lavoro: CALCIO

• 16977 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: COVO

• 16854 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: GHISALBA

• 16893 OPERAIO SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

• 16890 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: FONTANELLA

• 16955 ELETTRICISTA luogo di lavoro: COVO

• 16904 TIROCINANTE OPERAIO OFFICINA luogo di lavoro: ANTEGNATE

• 16931 OPERAIO/A ASSEMBLATORE/TRICE luogo di lavoro: ISSO

• 16932 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: BARBATA

• 16844 OPERAIO AGRICOLO luogo di lavoro: MARTINENGO

• 16934 RIAVVOLGITORE E RIPATORE MOTORI ELETTRICI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

• 16905 APPRENDISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ANTEGNATE

• 16829 MECCANICO/IMPIANTISTA IDRAULICO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

• 16831 FINITORE CARROZZIERE luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

• 16828 ALLESTITORE MONTAGGIO ARREDI luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

• 16882 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

• 16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

• 16927 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16808 ELETTROTECNICO/ELETTRONICO luogo di lavoro: SERIATE

• 16929 ASSISTENTE TECNICO luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16879 AD. MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: OSIO SOPRA

• 16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: BERGAMO

• 16849 IMP. CONTABILE luogo di lavoro: PEDRENGO

• 16851 OP. LAVORAZIONE LAMIERE luogo di lavoro: ZANICA

• 16846 IMP. SERVIZI NOLEGGIO AUTO luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

• 16884 OPERAIO LAVORAZIONE VETRO luogo di lavoro: BERGAMO

• 16973 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

• 16752 AUTORIPARTATORI/VERNICIATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16962 CUCITRICE - STIRATRICE luogo di lavoro: LALLIO

• 16075 MANUTENTORE DEL VERDE luogo di lavoro: GORLE

• 16764 OPERATORE MEZZI DI RAMPA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

• 16356 IMP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO luogo di lavoro: BERGAMO

• 16928 ASA luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

• 16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

• 16481 FIORISTA luogo di lavoro: SERIATE

• 16483 ELETTRICISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

• 16515 TORNITORI/SALDATORI/PERITI MECCANICI luogo di lavoro: BERGAMO

• 16625 AUTISTA PAT.C + CQC luogo di lavoro: BERGAMO

• 16964 AD. CONTABILITA' luogo di lavoro: PONTERANICA

Centro per l'impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

• 16966 AIUTO ELETTRICISTA-ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILMINORE DI SCALVE

• 16949 MOLATORE luogo di lavoro: CERETE

• 16953 GOMMISTA-MECCANICO luogo di lavoro: ROVETTA

• 16971 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: PONTE NOSSA

• 16960 MURATORE/MANOVALE luogo di lavoro: PONTE NOSSA

• 16965 BARISTA luogo di lavoro: PONTE NOSSA

• 16897 giardiniere luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

• 16961 FALEGNAME SERRAMENTISTA luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

• 16788 APPRENDISTA GIUNTISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

• 16982 MANUTENTORE luogo di lavoro: CHIUDUNO

• 16917 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

• 16976 ELETTRICISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

• 16933 AUTISTA PATENTE CE luogo di lavoro: VILLONGO

• 16877 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: PALOSCO

• 16936 MECCANICO DI AUTOCARRI luogo di lavoro: VILLONGO

• 16910 DISEGNATORE TECNICO MECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

• 16945 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

• 16969 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: TELGATE

• 16956 FALEGNAME JUNIOR luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

• 16880 GOMMISTA/MECCANICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

• 16952 OPERAIO CARICO E SCARICO BURATTI luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

• 16938 APPRENDISTA IMPIEGATO luogo di lavoro: CHIUDUNO

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

• 16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

• 16908 ADDETTO TORNERIA MECCANICA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

• 16930 MANOVALE luogo di lavoro: SOVERE

• 16909 OPERAIO luogo di lavoro: SOVERE

• 16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

• 16915 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOVERE

• 16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

• 16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

• 16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE E PASTICCERIA luogo di lavoro: PIANICO

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

• 16924 ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

• 16942 OPERATORE MACCHINE CNC TIROCINIO luogo di lavoro: BARZANA

• 16994 INGEGNERE ELETTRONICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

• 16918 AIUTO MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

• 16900 OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

• 16947 MAGAZZINIERE/TIROCINIO luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

• 16888 CONTABILE luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

• 16804 ASA luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

• 16886 ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

• 16805 APPRENDISTA MECCANICO luogo di lavoro: BREMBATE

• 16864 PARRUCCHIERE luogo di lavoro: CALOLZIOCORTE

• 16806 MECCANICO SPECIALIZZATO OLEODINAMICA luogo di lavoro: BREMBATE

• 16978 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

• 16839 ALLESTITORE NAUTICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

• 16673 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CASAZZA

• 16911 Muratore luogo di lavoro: GORLAGO

• 16993 Addetto all'assemblaggio luogo di lavoro: MONTELLO

• 16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

• 16252 AUTISTA/OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

• 16906 Operaio generico luogo di lavoro: ZANDOBBIO

• 16950 OPERAI IDRAULICI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

• 16818 OPERAIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

• 16988 Operaio generico luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

• 16782 OPERAIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

• 16783 IMPIEGATA/O luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

• 16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

• 16912 Autista/Escavatorista luogo di lavoro: GORLAGO

• 16985 Carrellista magazziniere luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

• 16902 Operaio di supporto ad elettricista luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

• 16914 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO luogo di lavoro: GORLAGO

• 16989 Lavapiatti luogo di lavoro: GORLAGO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

• 16772 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

• 16807 CAMERIERA luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

• 16821 CUOCO O AIUTO CUOCO luogo di lavoro: VALBREMBO

• 16836 MONTATORE DI PORTONI luogo di lavoro: SORISOLE

• 16925 AIUTO CUOCO/A luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

• 16926 DISEGNATORE ELETTRICO luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

• 16746 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: ZOGNO

• 16891 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

• 16892 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

• 16939 ADDETTO REVISIONI/GOMMISTA luogo di lavoro: SORISOLE

• 16920 OPERAIA/O METALMECCANICO luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

• 16171 PERITO TESSILE luogo di lavoro: PALADINA

• 16568 SERRAMENTISTA/AIUTO SERRAMENTISTA luogo di lavoro: VALBREMBO

• 16464 ESTETISTA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

• 16657 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

• 16468 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

• 16660 AUTISTA luogo di lavoro: ALME'

• 16693 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SEDRINA

• 15778 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

• 16738 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: SORISOLE

• 16872 IMPIEGATA/O UFFICIO LOGISTICA luogo di lavoro: ALME'

• 16745 ESTETISTA luogo di lavoro: PALADINA

• 16046 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

• 15958 CARROZZIERE luogo di lavoro: SEDRINA

• 16780 BARISTA/CAMERIERA luogo di lavoro: ALME'

• 16889 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

• 16883 ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC luogo di lavoro: ZOGNO

• 16876 IMPIEGATO/A LOGISTICA luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

• 16700 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VALBREMBO