L'assessore Guidesi visita tre aziende d'eccellenza della Bassa

Dalla più che 120ennale Map di Osio Sotto al piccolo impero dei materiali per edilizia di Saint Gobain a Vidalengo (Caravaggio), fino alla celebre "Stucchi" di Pagazzano. Tre aziende di primo livello del panorama economico della Bassa sono state toccate oggi, mercoledì 10 luglio, dalla tappa in provincia di Bergamo dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi. Obiettivo: "Proseguire sui territori il dialogo col mondo produttivo e illustrare gli strumenti di supporto alle aziende messi a disposizione" dal Pirellone.

Da Osio Sotto a Vidalengo a Pagazzano

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

In mattinata l’assessore ha visitato la Map Spa di Osio Sotto (materiali plastici, un'azienda che ha più di 120 anni di storia) per poi raggiungere la Isover (gruppo Saint Gobain) di Caravaggio, che produce isolanti in lana di vetro per l'edilizia e infine chiudere la giornata alla Stucchi Group di Pagazzano (produzione di innesti idro meccanici). Tre eccellenze di prim'ordine della Bassa.

“In provincia di Bergamo – ha affermato l’assessore Guidesi – una nuova giornata di visite ad aziende del settore della plastica, dell’edilizia e dell’idraulico meccanica per un confronto con gli imprenditori e i lavoratori. Un momento utile per presentare le misure di Regione a sostegno delle imprese e degli ecosistemi settoriali. E un momento importante anche per sentire la voce di chi fa grande la Lombardia con il proprio lavoro: ascoltare le loro esigenze, criticità e proposte è fondamentale per attuare politiche sempre più efficaci a supporto del sistema economico-produttivo lombardo”.

La vera forza della Lombardia è la capacità di fare squadra

“Le visite sul territorio – ha proseguito Guidesi – offrono la possibilità di comprendere la vera forza della Lombardia, che è rappresentata dalla capacità di fare squadra tra imprenditori e lavoratori uniti da obiettivi comuni. Come Regione siamo in campo per aiutare le imprese a innovare e restare competitive nella sfida del mercato globale. In Lombardia, e nella Bergamasca in particolare, c’è un patrimonio straordinario di competenze e professionalità che vogliamo continuare a tutelare con grande determinazione”.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h