La rivoluzione digitale sui camion di Italtrans: sotto il cofano vigila l'intelligenza artificiale

Una rivoluzione digitale per duemila camion "targati" Italtrans. È un progetto decisamente ambizioso quello che l'operatore logistico di Calcinate (che gestisce tra l'altro anche diversi centri operativi a Covo, Zingonia, Brignano e Calcio) ha sviluppato in questi mesi. L'obiettivo del colosso della Bassa è infatti quello di rinnovare l’intero parco veicolare in termini di telematica, "sposando una filosofia di interconnessione tra macchina e uomo" che permetterà di risparmiare carburante, di monitorare e anticipare gli interventi di manutenzione dei mezzi, di tenere sotto controllo il rapporto guida/riposo degli autisti e in sostanza di ottimizzare al massimo, grazie anche all'intelligenza artificiale, l'attività di uno dei più importanti operatori logistici d'Italia.

L'ingresso dell'elettronica avanzata nel mondo di Italtrans

Il progetto sarà portato avanti da Italtrans nel constesto di Industria 4.0 in collaborazione con due società partner: Keep in touch, collegata alla multinazionale spagnola Jaltest Telematics by Cojali, e Siak Sistemi, un'azienda di Pavia fornitrice ufficiale dell'Ispettorato del Lavoro in materia di software per tachigrafi.

Già operativi su trenta mezzi

La fase di test iniziale ha interessato finora circa 30 mezzi di Italtrans - fra mule, trattori e semirimorchi - sui quali sono stati installati i dispositivi della casa spagnola. La tecnologia è stata testata in primis sulle mule - mezzi sui quali non era ancora presente uno strumento di telematica avanzata - e successivamente le installazioni sono state eseguite sui veicoli di complessità maggiore come i trattori e i semirimorchi.

Il monitoraggio da remoto

I dispositivi e il software che li farà funzionare, anche grazie all'intelligenza artificiale, saranno in grado di offrire analisi predittive dello stato di ciascun mezzo della flotta (multimarca e multimodello) di Italtrans. Un'analisi che consentirà di anticipare e programmare al meglio le operazioni di manutenzione, anche grazie a una serie di alert creati ad hoc per l’operatore logistico. "Questi indicatori hanno lo scopo di categorizzare i problemi più frequenti e di parametrarne la gravità, in modo che l’Officina di Italtrans possa decidere autonomamente quando fermare il mezzo" spiega l'azienda in una nota.

“Una delle caratteristiche più apprezzate dal nostro Cliente è stata la possibilità di avere un sistema di telematica completo di diagnosi remota che, tra le varie funzionalità, annovera la possibilità di avviare da remoto la rigenerazione del filtro antiparticolato e la cancellazione degli errori presenti sui mezzi, senza bisogno che questi rientrino in officina e riducendo in tal modo il downtime dei veicoli - dichiara Lorenzo Pironi, titolare di - Keep in touch - Il gruppo Italtrans ha, infatti, potuto sperimentare questa possibilità già durante la fase di test: grazie al collegamento diretto del dispositivo con le centraline, l’anomalia è stata segnalata al personale di officina ed è stata risolta immediatamente".

Il controllo sullo stile di guida

Non solo: i dispositivi Jaltest Telematics permettono anche di raccogliere informazioni sulle prestazioni del conducente e sul suo stile di guida, la cui analisi permetterebbe secondo le previsioni di ridurre fino al 10% i consumi durante la guida.

“Lo scopo principe di questo progetto è quello di rispondere alle esigenze pratiche che il settore trasporto esprime, ovvero mantenere una qualità del servizio eccellente per i clienti, garantire la migliore tracciabilità dei mezzi e sicurezza a bordo, con focus su monitoraggio e contenimento dei costi - commenta invece Paola Bellina, direttore operativo di Italtrans - Già dalle fasi iniziali del progetto abbiamo potuto toccare con mano il ruolo svolto dalla manutenzione predittiva e da remoto, due funzionalità che stanno agevolando il presidio sulla flotta da parte della nostra officina e il nostro lavoro quotidiano".

Ridurre l'impronta carbonica di Italtrans

L’obiettivo finale sarà "una sensibile e soprattutto misurabile riduzione della Carbon Footprint e dell’impatto ambientale della flotta, iniziativa che si inserisce in un piano più ampio di interventi in linea con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 definita dalle Nazioni Unite".

Occhio alle multe: si "prevedono" (anche) con la tecnologia

L'utilizzo sui mezzi Italtrans delle stesse tecnologie fornite dai pavesi di Siak all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, inoltre, è prezioso perché fornisce all'ufficio del personale del colosso logistico informazioni chiare e complete su presenze e ore di guida e di riposo degli autisti. Che saranno quindi estremamente "sotto controllo" da parte del Grande Fratello elettronico sotto la scocca. Saranno infatti tracciate e analizzate le infrazioni commesse da uno o più conducenti in un determinato periodo, ma anche il numero e la gravità delle sanzioni potenziali alle quali la stessa Italtrans potrebbe incorrere in seguito a un controllo da parte dell’Ispettorato.

Un salto tecnologico nel mondo dei trasporti